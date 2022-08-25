Преимущества

Снижение туманообразования и меньший расход ЛКМ

Легкий и прочный корпус

Корпус из хромированного сплава алюминия - для долгого срока службы

Простое обслуживание

Нижнее расположение бачка позволяет быстро заменить краску

Широкие возможности регулировки: расход воздуха, ЛКМ, формы факела

Краскораспылитель FUBAG EXPERT S1000/1.5 HVLP 110142 используется для финишной окраски поверхностей по технологии HVLP, что способствует снижению туманообразования и, соответственно, меньшему расходу лакокрасочного материала. Корпус выполнен из хромированного сплава алюминия, который является химически стойким, легким и прочным. Дюза и игла изготовлены из нержавеющей стали. Модель проста в обслуживании.