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Краскораспылитель Fubag Expert S1000/1.5 HVLP
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель Fubag Expert S1000/1.5 HVLP
    Арт. fubag_779
    5.0
    1
    Краскораспылитель Fubag Expert S1000/1.5 HVLP
    Краскораспылитель Fubag Expert S1000/1.5 HVLP
    Краскораспылитель Fubag Expert S1000/1.5 HVLP
    Краскораспылитель Fubag Expert S1000/1.5 HVLP
    Краскораспылитель Fubag Expert S1000/1.5 HVLP
      Краскораспылитель Fubag Expert S1000/1.5 HVLP
      Краскораспылитель Fubag Expert S1000/1.5 HVLP
      Краскораспылитель Fubag Expert S1000/1.5 HVLP
      Краскораспылитель Fubag Expert S1000/1.5 HVLP
      Краскораспылитель Fubag Expert S1000/1.5 HVLP

      Краскораспылитель Fubag Expert S1000/1.5 HVLP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_779
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		нержавеющая сталь
      Материал бачка
      		прочный алюминиевый сплав
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель FUBAG EXPERT S1000/1.5 HVLP 110142 используется для финишной окраски поверхностей по технологии HVLP, что способствует снижению туманообразования и, соответственно, меньшему расходу лакокрасочного материала. Корпус выполнен из хромированного сплава алюминия, который является химически стойким, легким и прочным. Дюза и игла изготовлены из нержавеющей стали. Модель проста в обслуживании.

        Преимущества

        • Снижение туманообразования и меньший расход ЛКМ
        • Легкий и прочный корпус
        • Корпус из хромированного сплава алюминия - для долгого срока службы
        • Простое обслуживание
        • Нижнее расположение бачка позволяет быстро заменить краску
        • Широкие возможности регулировки: расход воздуха, ЛКМ, формы факела