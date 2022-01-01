Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Ada VISOR RED laser glasses
Арт. geototal_451
Характеристики
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Производитель
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
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Защита от летящих частиц
|Нет
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Очки с диоптриями
|Нет
- Лазерные очки ADA VISOR RED laser glasses – лазерные очки для усиления видимости лазерного луча.
- Легкие и прочные. Очки изготовлены из прочного поликарбоната. Этот материал отлично противостоит царапинам и мелким осколкам. Очки из такого материала максимально ударопрочные и травмобезопасные. Изогнутая оправа и большие линзы для панорамной защиты глаз. Гибкие прорезиненные душки не боятся изгибов и прочно удерживают очки в любом положении.
- Красный светофильтр. Красный светофильтр весь спектр видимого света кроме красного. В этом красном спектре самым ярким будет лазерный луч красного света. Его очень хорошо видно. Рекомендуется использовать лазерные очки ADA VISOR RED laser glasses при работах с лазерным инструментом в яркоосвещеных помещениях или на улице.
- Антизапотевание. Специальная конструкция очков (без оправы) и упоров переносицы предотвращают запотевание линз. При любой интенсивности физической нагрузки такая конструкция не даст конденсату осесть на линзах. Очки всегда остаются прозрачными.
- ANTI UV 400. Специальное покрытие надежно защитит глаза от вредных ультрафиолетовых лучей. Для этой модели защита составляет 100% (UV 400).
- Сумка-чехол. Защитная сумка-чехол выполнена из мягкой ткани. Ткань при укладке очков протирает линзы. Для исключения проникновения пыли снаружи верх чехла затягивается двухсторонним шнурком.
- Лазерные очки ADA VISOR RED laser glasses отличный выбор для работы с лазерными нивелирами при ярком освещении.