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Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Ada VISOR RED laser glasses
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Очки
    Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Ada VISOR RED laser glasses
    Арт. geototal_451
    Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Ada VISOR RED laser glasses
    Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Ada VISOR RED laser glasses
    Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Ada VISOR RED laser glasses
      Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Ada VISOR RED laser glasses
      Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Ada VISOR RED laser glasses
      Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Ada VISOR RED laser glasses

      Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Ada VISOR RED laser glasses

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_451

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерные очки ADA VISOR RED laser glasses – лазерные очки для усиления видимости лазерного луча.
        • Легкие и прочные. Очки изготовлены из прочного поликарбоната. Этот материал отлично противостоит царапинам и мелким осколкам. Очки из такого материала максимально ударопрочные и травмобезопасные. Изогнутая оправа и большие линзы для панорамной защиты глаз. Гибкие прорезиненные душки не боятся изгибов и прочно удерживают очки в любом положении.
        • Красный светофильтр. Красный светофильтр весь спектр видимого света кроме красного. В этом красном спектре самым ярким будет лазерный луч красного света. Его очень хорошо видно. Рекомендуется использовать лазерные очки ADA VISOR RED laser glasses при работах с лазерным инструментом в яркоосвещеных помещениях или на улице.
        • Антизапотевание. Специальная конструкция очков (без оправы) и упоров переносицы предотвращают запотевание линз. При любой интенсивности физической нагрузки такая конструкция не даст конденсату осесть на линзах. Очки всегда остаются прозрачными.
        • ANTI UV 400. Специальное покрытие надежно защитит глаза от вредных ультрафиолетовых лучей. Для этой модели защита составляет 100% (UV 400).
        • Сумка-чехол. Защитная сумка-чехол выполнена из мягкой ткани. Ткань при укладке очков протирает линзы. Для исключения проникновения пыли снаружи верх чехла затягивается двухсторонним шнурком.
        • Лазерные очки ADA VISOR RED laser glasses отличный выбор для работы с лазерными нивелирами при ярком освещении.