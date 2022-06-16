Лестница Вихрь ЛА 73/5/1/24

Преимущества

Алюминиевый профиль - высокая прочность, надежность и долговечность

Широкая поперечная траверса - устойчивость конструкции

Пластиковые наконечники на ножках Вихрь ЛА 2х9 - безопасность

Складная конструкция - компактность при хранении

Расставленные секции соединены стяжками для безопасности

Коррозионная стойкость

Широкая сфера применения

Алюминиевая двухсекционная лестница Вихрь ЛА 2х9 73/5/1/24 подходит для строительства и отделки. Коррозиестойкость. Алюминий позволяет применять её как внутри помещения, так и на открытой рабочей площадке. Широта применения. Модель может использоваться в качестве стремянки, приставной лестницы. Против скольжения. Благодаря пластиковым наконечникам ножек модель не скользит по рабочей площадке. Компактность. Лестница занимает мало места при хранении. Повышенная устойчивость. Поперечная траверса надежно фиксирует лестницу на поверхности