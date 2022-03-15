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Лестница Bigmaster 4х5
5.0
2
Найти аналог
Лестницы трансформеры
    Лестница Bigmaster 4х5
    Арт. X1350314148
    5.0
    2
    Лестница Bigmaster 4х5

      Лестница Bigmaster 4х5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350314148
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Помост
      		Нет
      Настил в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • BIGMASTER (Бигмастер) Лестница-трансформер 4*5 состоит из четырех секций. Шарнирные соединения превращают лестницу трансформер в двухстороннюю стремянку, помост или лестницу с консолью (упор в стену, напоминающий букве "Г"). Лестницы-трансформеры отлично зарекомендовали себя при проведении строительных работ (монтажных, отделочных и т.п.) в различных условиях. Так же её удобно использовать на складах, благодаря небольшим габаритам. Рекомендуемая нагрузка 150 кг. Технические характеристики: сисло секций - 4, число ступеней - 5. Высота лестницы в сложенном состоянии 1,44 м, в виде стремянки 2,76 м, в виде приставной 5,69 м. Вес 16,8 кг.

        Преимущества

        • Компактная конструкция
        • Высокая прочность
        • Простота применения