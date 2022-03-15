Лестница Bigmaster 4х5

Преимущества

Компактная конструкция

Высокая прочность

Простота применения

BIGMASTER (Бигмастер) Лестница-трансформер 4*5 состоит из четырех секций. Шарнирные соединения превращают лестницу трансформер в двухстороннюю стремянку, помост или лестницу с консолью (упор в стену, напоминающий букве "Г"). Лестницы-трансформеры отлично зарекомендовали себя при проведении строительных работ (монтажных, отделочных и т.п.) в различных условиях. Так же её удобно использовать на складах, благодаря небольшим габаритам. Рекомендуемая нагрузка 150 кг. Технические характеристики: сисло секций - 4, число ступеней - 5. Высота лестницы в сложенном состоянии 1,44 м, в виде стремянки 2,76 м, в виде приставной 5,69 м. Вес 16,8 кг.