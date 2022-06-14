Лестница односекционная Bigmaster L110

Преимущества

Высокая прочность

Универсальность



Простота применения



Небольшой вес

Лестница алюминиевая односекционная BIGMASTER (Бигмастер) L110 максимально удобна и проста в использовании - ее не надо раскладывать или выдвигать перед использованием, достаточно просто прислонить к стене или к любой другой опоре. Алюминиевая лестница может использоваться в офисных помещениях, магазинах, на производстве, на складах или на улице. Технические характеристики: число секций - 1, число ступеней - 10. Высота лестницы 2,79 м. Вес 3,6 кг.