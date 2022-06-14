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Лестница односекционная Bigmaster L110
5.0
3
Найти аналог
Приставные лестницы
    Лестница Bigmaster L110
    Арт. X1350313736
    5.0
    3
    Лестница односекционная Bigmaster L110

      Лестница Bigmaster L110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350313736
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Помост
      		Нет
      Настил в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лестница алюминиевая односекционная BIGMASTER (Бигмастер) L110 максимально удобна и проста в использовании - ее не надо раскладывать или выдвигать перед использованием, достаточно просто прислонить к стене или к любой другой опоре. Алюминиевая лестница может использоваться в офисных помещениях, магазинах, на производстве, на складах или на улице. Технические характеристики: число секций - 1, число ступеней - 10. Высота лестницы 2,79 м. Вес 3,6 кг.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Универсальность
        • Простота применения
        • Небольшой вес