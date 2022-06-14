Лестница односекционная Bigmaster L110

Лестница Bigmaster L110
Арт. X1350313736
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Помост
|Нет
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Настил в комплекте
|Нет
- Лестница алюминиевая односекционная BIGMASTER (Бигмастер) L110 максимально удобна и проста в использовании - ее не надо раскладывать или выдвигать перед использованием, достаточно просто прислонить к стене или к любой другой опоре. Алюминиевая лестница может использоваться в офисных помещениях, магазинах, на производстве, на складах или на улице. Технические характеристики: число секций - 1, число ступеней - 10. Высота лестницы 2,79 м. Вес 3,6 кг.
Преимущества
- Высокая прочность
- Универсальность
- Простота применения
- Небольшой вес