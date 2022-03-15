Лестница односекционная Bigmaster L114

Приставная лестница Bigmaster L114 представляет собой оборудование, которое предназначено для выполнения высотных работ в саду, а также в торговых залах, офисных и складских помещениях. Конструкция выполнена из алюминия с толщиной профиля в 1,2 мм, благодаря чему лестница способна выдерживать нагрузку до 150 кг. Оборудование позволяет подняться на высоту до 3,91 метра.

Преимущества