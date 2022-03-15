Лестница односекционная Bigmaster L114

Лестница Bigmaster L114
Арт. X1350313737
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Помост
|Нет
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Настил в комплекте
|Нет
- Приставная лестница Bigmaster L114 представляет собой оборудование, которое предназначено для выполнения высотных работ в саду, а также в торговых залах, офисных и складских помещениях. Конструкция выполнена из алюминия с толщиной профиля в 1,2 мм, благодаря чему лестница способна выдерживать нагрузку до 150 кг. Оборудование позволяет подняться на высоту до 3,91 метра.
Преимущества
- Алюминиевый корпус обеспечивает небольшой вес лестницы – всего 5,6 кг
- 14 ступеней позволяют с комфортом выполнять работы на разной высоте (до 3,91 м)
- Лестница надежна за счет отсутствия выдвижных механизмов, которые могут при длительной эксплуатации прийти в негодность