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Лестница односекционная Bigmaster L114
5.0
2
Найти аналог
Приставные лестницы
    Лестница Bigmaster L114
    Арт. X1350313737
    5.0
    2
    Лестница односекционная Bigmaster L114

      Лестница Bigmaster L114

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350313737
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Помост
      		Нет
      Настил в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Приставная лестница Bigmaster L114 представляет собой оборудование, которое предназначено для выполнения высотных работ в саду, а также в торговых залах, офисных и складских помещениях. Конструкция выполнена из алюминия с толщиной профиля в 1,2 мм, благодаря чему лестница способна выдерживать нагрузку до 150 кг. Оборудование позволяет подняться на высоту до 3,91 метра. 

        Преимущества

        • Алюминиевый корпус обеспечивает небольшой вес лестницы – всего 5,6 кг
        • 14 ступеней позволяют с комфортом выполнять работы на разной высоте (до 3,91 м)
        • Лестница надежна за счет отсутствия выдвижных механизмов, которые могут при длительной эксплуатации прийти в негодность