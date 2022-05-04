Ревизионный лючок Планета 3060ЛП, 630x316 мм

Преимущества

Открывается и закрывается легким нажатием

Возможно использование во влажных помещениях

Монтаж осуществляется при помощи раствора или клея

Простой уход

Эстетичный внешний вид

Изготовлен из высококачественного ABS-пластика

Ревизионный люк Планета 3060ЛП устанавливается в гипсокартонные перегородки или капитальные стены для обеспечения доступа к скрытым элементам управления (краны, вентили, задвижки и т.д.) и измерения (манометры, счетчики и т.д.).