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Ревизионный лючок Планета 3060ЛП, 630x316 мм
5.0
2
Найти аналог
Ревизионные люки и лючки
    Ревизионный лючок Планета 3060ЛП, 630x316 мм
    Арт. X6991454153
    5.0
    2
    Ревизионный лючок Планета 3060ЛП, 630x316 мм

      Ревизионный лючок Планета 3060ЛП, 630x316 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454153
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Планета
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		316x630
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ревизионный люк Планета 3060ЛП устанавливается в гипсокартонные перегородки или капитальные стены для обеспечения доступа к скрытым элементам управления (краны, вентили, задвижки и т.д.) и измерения (манометры, счетчики и т.д.).

        Преимущества

        • Открывается и закрывается легким нажатием
        • Возможно использование во влажных помещениях
        • Монтаж осуществляется при помощи раствора или клея
        • Простой уход
        • Эстетичный внешний вид
        • Изготовлен из высококачественного ABS-пластика