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Мотопомпа для загрязненной воды PTH 1000 ST (1000 л/мин_28м)
Найти аналог
Мотопомпы
    Мотопомпа для загрязненной воды PTH 1000 ST (1000 л/мин_28м)
    Арт. fubag_681
    Мотопомпа для загрязненной воды PTH 1000 ST (1000 л/мин_28м)
    Мотопомпа для загрязненной воды PTH 1000 ST (1000 л/мин_28м)
    Мотопомпа для загрязненной воды PTH 1000 ST (1000 л/мин_28м)
    Мотопомпа для загрязненной воды PTH 1000 ST (1000 л/мин_28м)
    Мотопомпа для загрязненной воды PTH 1000 ST (1000 л/мин_28м)
      Мотопомпа для загрязненной воды PTH 1000 ST (1000 л/мин_28м)
      Мотопомпа для загрязненной воды PTH 1000 ST (1000 л/мин_28м)
      Мотопомпа для загрязненной воды PTH 1000 ST (1000 л/мин_28м)
      Мотопомпа для загрязненной воды PTH 1000 ST (1000 л/мин_28м)
      Мотопомпа для загрязненной воды PTH 1000 ST (1000 л/мин_28м)

      Мотопомпа для загрязненной воды PTH 1000 ST (1000 л/мин_28м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_681

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		525х365х415
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • При помощи мотопомпы для слабозагрязненной воды FUBAG PTH 1000 ST можно организовать систему полива на садовом участке, осушить бассейн, устранить последствия весеннего паводка. Благодаря прочным материалам, из которых выполнена насосная часть, и мощному двигателю HONDA GX160 изделие прослужит долго, не снижая своей производительности. Модель оснащена усиленной рамой. Торцевые уплотнения изготовлены из карбида кремния

        Преимущества

        • Торцевые уплотнения из карбида кремния
        • Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки
        • Износостойкость
        • Перекачивание жидкости, содержащей твердые включения диаметром до 8 мм