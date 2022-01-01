Мотопомпа для загрязненной воды PTH 1000 ST (1000 л/мин_28м)

Преимущества

Торцевые уплотнения из карбида кремния

Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки

Износостойкость

Перекачивание жидкости, содержащей твердые включения диаметром до 8 мм

При помощи мотопомпы для слабозагрязненной воды FUBAG PTH 1000 ST можно организовать систему полива на садовом участке, осушить бассейн, устранить последствия весеннего паводка. Благодаря прочным материалам, из которых выполнена насосная часть, и мощному двигателю HONDA GX160 изделие прослужит долго, не снижая своей производительности. Модель оснащена усиленной рамой. Торцевые уплотнения изготовлены из карбида кремния