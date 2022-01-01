Преимущества

Двигатель Robin-Subaru с воздушным охлаждением - надежная работа

Керамические углеродистые торцевые уплотнения

Простота использования

Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG210

Топливный бак объёмом 2.8 л. для длительной работы без дозаправок

Широкая горловина топливного бака

Прочная металлическая рама

Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG210 предназначена для перекачки чистой воды на большие расстояния. Используется на дачах, приусадебных участках. Широкая горловина упрощает наполнение топливного бака. В конструкции предусмотрена рама для устойчивости, защищающая двигатель от повреждений. Керамические углеродистые торцевые уплотнения обеспечивают надежность и безопасность в работе