Мотопомпа Robin-Subaru PTG210
Арт. Х2120480
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|470x355x419
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG210 предназначена для перекачки чистой воды на большие расстояния. Используется на дачах, приусадебных участках. Широкая горловина упрощает наполнение топливного бака. В конструкции предусмотрена рама для устойчивости, защищающая двигатель от повреждений. Керамические углеродистые торцевые уплотнения обеспечивают надежность и безопасность в работе
Преимущества
- Двигатель Robin-Subaru с воздушным охлаждением - надежная работа
- Керамические углеродистые торцевые уплотнения
- Простота использования
- Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG210
- Топливный бак объёмом 2.8 л. для длительной работы без дозаправок
- Широкая горловина топливного бака
- Прочная металлическая рама