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Мотопомпа Robin-Subaru PTG210
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Мотопомпы
    Мотопомпа Robin-Subaru PTG210
    Арт. Х2120480
    Мотопомпа Robin-Subaru PTG210

      Мотопомпа Robin-Subaru PTG210

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2120480

      Характеристики

      Производитель
      		Robin-Subaru
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		470x355x419
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG210 предназначена для перекачки чистой воды на большие расстояния. Используется на дачах, приусадебных участках. Широкая горловина упрощает наполнение топливного бака. В конструкции предусмотрена рама для устойчивости, защищающая двигатель от повреждений. Керамические углеродистые торцевые уплотнения обеспечивают надежность и безопасность в работе

        Преимущества

        • Двигатель Robin-Subaru с воздушным охлаждением - надежная работа
        • Керамические углеродистые торцевые уплотнения
        • Простота использования
        • Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG210
        • Топливный бак объёмом 2.8 л. для длительной работы без дозаправок
        • Широкая горловина топливного бака
        • Прочная металлическая рама