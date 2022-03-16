Пропановый мундштук GCE Harris X 501 NX 6
Арт. 70620617
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Тип
|газосмесительный
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Размер
|№6
Пропановый мундштук GCE Harris X 501 NX 6 с рабочим газом пропан является составным и используется для ручных инжекторных резаков. У него внутреннее покрытие - из латуни, средний слой – хромированный, а внешняя оболочка - из меди. Рабочие газы: природный газ или пропан.
Преимущества
- Надежность и долговечность
- Применяется для формирования струи пламени
- Толщина разрезаемого металла: 200-300 мм
- Скорость резки: 100-125 мм/мин
- Давление кислорода: 5.0 - 6.5 Бар