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Пропановый мундштук GCE Harris X 501 NX 6
5.0
2
475 ₽
Мундштуки для резаков
    Пропановый мундштук GCE Harris X 501 NX 6
    Арт. 70620617
    5.0
    2
    Пропановый мундштук GCE Harris X 501 NX 6
    Пропановый мундштук GCE Harris X 501 NX 6
      Пропановый мундштук GCE Harris X 501 NX 6
      Пропановый мундштук GCE Harris X 501 NX 6

      Пропановый мундштук GCE Harris X 501 NX 6

      475 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 70620617
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		GCE
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип
      		газосмесительный
      Размер
      		№6
      Все характеристики
      475 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пропановый мундштук GCE Harris X 501 NX 6 с рабочим газом пропан является составным и используется для ручных инжекторных резаков. У него внутреннее покрытие - из латуни, средний слой – хромированный, а внешняя оболочка - из меди. Рабочие газы: природный газ или пропан.

        Преимущества

        • Надежность и долговечность
        • Применяется для формирования струи пламени
        • Толщина разрезаемого металла: 200-300 мм
        • Скорость резки: 100-125 мм/мин 
        • Давление кислорода: 5.0 - 6.5 Бар