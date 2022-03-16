Пропановый мундштук GCE Harris X 501 NX 6 с рабочим газом пропан является составным и используется для ручных инжекторных резаков. У него внутреннее покрытие - из латуни, средний слой – хромированный, а внешняя оболочка - из меди. Рабочие газы: природный газ или пропан.

Преимущества