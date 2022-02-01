Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
Арт. X169125137
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Насос для резервуаров с дождевой водой Gardena 4000/2 Classic предназначен для использования на приусадебном участке или огороде для организации системы полива. Может применяться и для откачивания жидкости. Благодаря поплавковому механизму насос самостоятельно включается/ выключается при высоком/низком уровне воды. Предусмотрена защита от сухого хода.
Преимущества
- Малошумный двигатель, не требующий обслуживания
- Корпус выполнен из качественных материалов
- Автоматическое включение/ выключение(поплавковый механизм включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком)
- Механизм защиты от работы "всухую"
- Двухступенчатое рабочее колесо