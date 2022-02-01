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Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
5.0
2
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
    Арт. X169125137
    5.0
    2
    Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
    Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
    Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
    Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
    Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
    Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
    Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
      Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
      Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
      Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
      Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
      Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
      Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic
      Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic

      Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169125137
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос для резервуаров с дождевой водой Gardena 4000/2 Classic предназначен для использования на приусадебном участке или огороде для организации системы полива. Может применяться и для откачивания жидкости. Благодаря поплавковому механизму насос самостоятельно включается/ выключается при высоком/низком уровне воды. Предусмотрена защита от сухого хода.

        Преимущества

        • Малошумный двигатель, не требующий обслуживания
        • Корпус выполнен из качественных материалов
        • Автоматическое включение/ выключение(поплавковый механизм включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком)
        • Механизм защиты от работы "всухую"
        • Двухступенчатое рабочее колесо