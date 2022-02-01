Дренажный насос Gardena 4000/2 Classic

Преимущества

Малошумный двигатель, не требующий обслуживания

Корпус выполнен из качественных материалов

Автоматическое включение/ выключение(поплавковый механизм включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком)

Механизм защиты от работы "всухую"

Двухступенчатое рабочее колесо

Насос для резервуаров с дождевой водой Gardena 4000/2 Classic предназначен для использования на приусадебном участке или огороде для организации системы полива. Может применяться и для откачивания жидкости. Благодаря поплавковому механизму насос самостоятельно включается/ выключается при высоком/низком уровне воды. Предусмотрена защита от сухого хода.