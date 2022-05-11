Соединитель воздуховодов Лиссант 1081100960, 100 мм
Арт. X699145338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|100
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Количество предметов, шт
|1
- Соединитель воздуховодов Лиссант 1081100960, 100 мм - применяется для бесфланцевого соединения прямых сегментов круглых воздушных каналов.
Преимущества
- Защита вентканала от утечек воздуха
- Снижение уровня шума при работе вентиляции до её допустимых значений
- Сокращение потерь давления воздуха
- Минимум трудозатрат при монтаже воздуховодов