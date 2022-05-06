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Соединитель воздуховодов Лиссант 1081101050, 315 мм
5.0
2
130 ₽
Соединители воздуховодов
    Соединитель воздуховодов Лиссант 1081101050, 315 мм
    Арт. X699145356
    5.0
    2
    Соединитель воздуховодов Лиссант 1081101050, 315 мм

      Соединитель воздуховодов Лиссант 1081101050, 315 мм

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145356
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		315
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Соединитель воздуховодов Лиссант 1081101050, 315 мм - применяется для бесфланцевого соединения прямых сегментов круглых воздушных каналов.

        Преимущества

        • Защита вентканала от утечек воздуха
        • Снижение уровня шума при работе вентиляции до её допустимых значений
        • Сокращение потерь давления воздуха
        • Минимум трудозатрат при монтаже воздуховодов