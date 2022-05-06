Площадка торцевая для воздуховода Эра 140ПТМР, 140 мм

Преимущества площадки Эра

Используется как соединительный элемент

Служит как декорация

Легко монтируется

Не боится влаги и конденсата

Комплектация

Площадка

Упаковка

Площадка Торцевая D140 с решеткой Эра 140ПТМР это универсальное приспособление для воздуховодов. Ее можно использовать как в качестве фланца для присоединения дополнительной части воздуховода, так и для оформления имеющегося выхода вентиляции. Таким образом, площадка выполняет и декоративную, и соединительную функцию. Выполненная из легкой стали с эмалевым покрытием, торцевая площадка удобна тем, что может монтироваться на любую поверхность: на стену, потолок. К тому же, она имеет решетку для улучшения вентиляции. Купить площадку Эра можно для эксплуатации в жилых и промышленных помещениях.