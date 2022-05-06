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Площадка торцевая для воздуховода Эра 140ПТМР, 140 мм
5.0
2
230 ₽
Площадки торцевые (монтажные) для воздуховода
    Площадка торцевая для воздуховода Эра 140ПТМР, 140 мм
    Арт. X6991454415672
    5.0
    2
    Площадка торцевая для воздуховода Эра 140ПТМР, 140 мм

      Площадка торцевая для воздуховода Эра 140ПТМР, 140 мм

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X6991454415672
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.176
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Площадка Торцевая D140 с решеткой Эра 140ПТМР это универсальное приспособление для воздуховодов. Ее можно использовать как в качестве фланца для присоединения дополнительной части воздуховода, так и для оформления имеющегося выхода вентиляции. Таким образом, площадка выполняет и декоративную, и соединительную функцию. Выполненная из легкой стали с эмалевым покрытием, торцевая площадка удобна тем, что может монтироваться на любую поверхность: на стену, потолок. К тому же, она имеет решетку для улучшения вентиляции. Купить площадку Эра можно для эксплуатации в жилых и промышленных помещениях.

        Преимущества площадки Эра

        • Используется как соединительный элемент
        • Служит как декорация
        • Легко монтируется
        • Не боится влаги и конденсата

        Комплектация

        • Площадка
        • Упаковка