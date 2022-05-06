Площадка торцевая для воздуховода Эра 140ПТМР, 140 мм
Арт. X6991454415672
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.176
- Площадка Торцевая D140 с решеткой Эра 140ПТМР это универсальное приспособление для воздуховодов. Ее можно использовать как в качестве фланца для присоединения дополнительной части воздуховода, так и для оформления имеющегося выхода вентиляции. Таким образом, площадка выполняет и декоративную, и соединительную функцию. Выполненная из легкой стали с эмалевым покрытием, торцевая площадка удобна тем, что может монтироваться на любую поверхность: на стену, потолок. К тому же, она имеет решетку для улучшения вентиляции. Купить площадку Эра можно для эксплуатации в жилых и промышленных помещениях.
Преимущества площадки Эра
- Используется как соединительный элемент
- Служит как декорация
- Легко монтируется
- Не боится влаги и конденсата
Комплектация
- Площадка
- Упаковка