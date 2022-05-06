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Площадка торцевая для воздуховода Эра 100ПТМ, 100 мм
4.5
2
260 ₽
Площадки торцевые (монтажные) для воздуховода
    Площадка торцевая для воздуховода Эра 100ПТМ, 100 мм
    Арт. X69914544156100
    4.5
    2
    Площадка торцевая для воздуховода Эра 100ПТМ, 100 мм

      Площадка торцевая для воздуховода Эра 100ПТМ, 100 мм

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69914544156100
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.185
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая площадка для воздуховода Эра 100ПТМ, 100 мм предназначена для декоративного оформления вытяжных выходов вентиляционных систем. Фланец для присоединения воздуховодов соответствующего сечения. Настенный или потолочный монтаж.

        Преимущества

        • Изготовлена из тонколистовой стали с покрытием полимерной эмалью
        • Настенный или потолочный монтаж осуществляется при помощи шурупов
        • Размер - 180x250 мм
        • Внешний диаметр - 100 мм