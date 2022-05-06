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Накладка торцевая с фланцем Эра 1616Ф12 для воздуховода, 125 мм
5.0
2
165 ₽
Площадки торцевые (монтажные) для воздуховода
    Накладка торцевая с фланцем Эра 1616Ф12 для воздуховода, 125 мм
    Арт. X699145441569634
    5.0
    2
    Накладка торцевая с фланцем Эра 1616Ф12 для воздуховода, 125 мм
    Накладка торцевая с фланцем Эра 1616Ф12 для воздуховода, 125 мм
      Накладка торцевая с фланцем Эра 1616Ф12 для воздуховода, 125 мм
      Накладка торцевая с фланцем Эра 1616Ф12 для воздуховода, 125 мм

      Накладка торцевая с фланцем Эра 1616Ф12 для воздуховода, 125 мм

      165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145441569634
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.06
      Все характеристики
      165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Накладка торцевая с фланцем 125 мм Эра 1616Ф12 - предназначена для декоративного оформления вытяжных выходов вентиляционных систем. Монтажный фланец предназначен для присоединения воздуховодов соответствующего сечения. Подходит для настенного или потолочного монтажа.

        Преимущества

        • Крепится к месту монтажа при помощи шурупов
        • Соединение с воздуховодами соответствующего диаметра осуществляется напрямую
        • Производится из высококачественного пластика, что обеспечивает ударопрочность, стойкость к агрессивным средам, атмосферным явлениям
        • Пластик относится к трудновоспламеняемым материалам, выдерживает частые перепады температуры
        • Размер - 160х160 мм
        • Внешний диаметр - 125 мм