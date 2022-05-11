Торцевая накладка Эра 612НПП, 120x60 мм
Арт. X6991454463
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|150x150
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Количество, шт
|1
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Цвет
|белый
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Материал
|пластик
Описание товара:
Накладка торцевая для воздуховода 60х120 мм ERA 612НПП применяется для декоративного оформления монтажных отверстий.
Преимущества и особенности:
- Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов;
- C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую.
Комплектация:
- Настенная пластина ERA 612НПП – 1 шт.