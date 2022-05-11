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Торцевая накладка Эра 612НПП, 120x60 мм
5.0
3
Найти аналог
Для прочей техники
    Торцевая накладка Эра 612НПП, 120x60 мм
    Арт. X6991454463
    5.0
    3
    Торцевая накладка Эра 612НПП, 120x60 мм

      Торцевая накладка Эра 612НПП, 120x60 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454463
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Габариты, мм
      		150x150
      Количество, шт
      		1
      Цвет
      		белый
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Накладка торцевая для воздуховода 60х120 мм ERA 612НПП применяется для декоративного оформления монтажных отверстий.

        Преимущества и особенности:

        • Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов;
        • C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую.

        Комплектация:

        • Настенная пластина ERA 612НПП – 1 шт.