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Соединитель воздуховодов Лиссант 1081100970, 125 мм
5.0
3
65 ₽
Соединители воздуховодов
    Соединитель воздуховодов Лиссант 1081100970, 125 мм
    Арт. X699145391
    5.0
    3
    Соединитель воздуховодов Лиссант 1081100970, 125 мм

      Соединитель воздуховодов Лиссант 1081100970, 125 мм

      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145391
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		125
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Соединитель воздуховодов Лиссант 1081100970, 125 мм - применяется для бесфланцевого соединения прямых сегментов круглых воздушных каналов.

        Преимущества

        • Защита вентканала от утечек воздуха
        • Снижение уровня шума при работе вентиляции до её допустимых значений
        • Сокращение потерь давления воздуха
        • Минимум трудозатрат при монтаже воздуховодов