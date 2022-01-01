Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.

Преимущества

Изготовлены из быстрорежущей стали

Прикрепляется к строгальному барабану с помощью 5 винтов

Количество ножей в комплекте — 2 шт.

Угол заточки — 40 градусов

Упаковка — пенал

Комплект ножей строгальных BELMASH 250×2×20 из 2 штук предназначен для многофункциональных деревообрабатывающих станков BELMASH СДМ-2200, SDM-2200M, MOGILEV 2.4 ECO, рейсмусовой приставки TD-2500 и электрорубанка CPL-250. Цвет упаковки (пенала) может не соответствовать изображенному на фотографии. Рекомендации по установке/замене ножей: отключите оборудование от питающей сети; производите все действия в защитных перчатках во избежание травм; используйте только те сменные элементы, которые рекомендованы производителем.