Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.
Арт. Ю00000030850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип
|нож
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Габариты, мм
|250х2х20
- Комплект ножей строгальных BELMASH 250×2×20 из 2 штук предназначен для многофункциональных деревообрабатывающих станков BELMASH СДМ-2200, SDM-2200M, MOGILEV 2.4 ECO, рейсмусовой приставки TD-2500 и электрорубанка CPL-250. Цвет упаковки (пенала) может не соответствовать изображенному на фотографии. Рекомендации по установке/замене ножей: отключите оборудование от питающей сети; производите все действия в защитных перчатках во избежание травм; используйте только те сменные элементы, которые рекомендованы производителем.
Преимущества
- Изготовлены из быстрорежущей стали
- Прикрепляется к строгальному барабану с помощью 5 винтов
- Количество ножей в комплекте — 2 шт.
- Угол заточки — 40 градусов
- Упаковка — пенал