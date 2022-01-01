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Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.
1 020 ₽
Ножи для строгальных станков
    Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.
    Арт. Ю00000030850
    Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.
    Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.
    Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.
    Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.
    Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.
      Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.
      Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.
      Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.
      Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.
      Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.

      Комплект ножей для строгальных станков Belmash RN040A, 2 шт.

      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000030850

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип
      		нож
      Габариты, мм
      		250х2х20
      Все характеристики
      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект ножей строгальных BELMASH 250×2×20 из 2 штук предназначен для многофункциональных деревообрабатывающих станков BELMASH СДМ-2200, SDM-2200M, MOGILEV 2.4 ECO, рейсмусовой приставки TD-2500 и электрорубанка CPL-250. Цвет упаковки (пенала) может не соответствовать изображенному на фотографии. Рекомендации по установке/замене ножей: отключите оборудование от питающей сети; производите все действия в защитных перчатках во избежание травм; используйте только те сменные элементы, которые рекомендованы производителем.

        Преимущества

        • Изготовлены из быстрорежущей стали
        • Прикрепляется к строгальному барабану с помощью 5 винтов
        • Количество ножей в комплекте — 2 шт.
        • Угол заточки — 40 градусов
        • Упаковка — пенал