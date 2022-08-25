Ножницы рычажные Jet для металла SS-12 с ручкой,300мм 754112
Арт. Х1240337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
- Рычажные ножницы по металлу Jet SS-12N 754112S - это удобный инструмент для нарезки металлической полосы или небольших изделий различного профиля, в том числе, изделий из цветных металлов. Передаточный механизм и рукоять оптимальной длины создают большое усилие на выходе при незначительном усилии оператора. Режущие ножи выполнены из высококачественной инструментальной стали и снимаются для заточки.
Преимущества
- Ножи сделаны из качественной закаленной стали
- Специальный режим для точной фиксации заготовки
- Минимум прилагаемых усилий
- Ножницы оснащены прочным корпусом
- Малые габариты