Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ножницы рычажные Jet для металла SS-12 с ручкой,300мм 754112
5.0
1
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы рычажные Jet для металла SS-12 с ручкой,300мм 754112
    Арт. Х1240337
    5.0
    1
    Ножницы рычажные Jet для металла SS-12 с ручкой,300мм 754112

      Ножницы рычажные Jet для металла SS-12 с ручкой,300мм 754112

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240337
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажные ножницы по металлу Jet SS-12N 754112S  - это удобный инструмент для нарезки металлической полосы или небольших изделий различного профиля, в том числе, изделий из цветных металлов. Передаточный механизм и рукоять оптимальной длины создают большое усилие на выходе при незначительном усилии оператора. Режущие ножи выполнены из высококачественной инструментальной стали и снимаются для заточки.

        Преимущества

        • Ножи сделаны из качественной закаленной стали
        • Специальный режим для точной фиксации заготовки
        • Минимум прилагаемых усилий
        • Ножницы оснащены прочным корпусом
        • Малые габариты