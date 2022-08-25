Ножницы рычажные Jet для металла SS-12 с ручкой,300мм 754112

Преимущества

Ножи сделаны из качественной закаленной стали

Специальный режим для точной фиксации заготовки

Минимум прилагаемых усилий

Ножницы оснащены прочным корпусом

Малые габариты

Рычажные ножницы по металлу Jet SS-12N 754112S - это удобный инструмент для нарезки металлической полосы или небольших изделий различного профиля, в том числе, изделий из цветных металлов. Передаточный механизм и рукоять оптимальной длины создают большое усилие на выходе при незначительном усилии оператора. Режущие ножи выполнены из высококачественной инструментальной стали и снимаются для заточки.