Ножницы рычажные Jet для металла SS-5 с ручкой,120мм JE754105S

Преимущества

Ножи сделаны из качественной закаленной стали

Специальный режим для точной фиксации заготовки

Минимум прилагаемых усилий

Ножницы оснащены прочным корпусом

Малые габариты

Рычажные ножницы по металлу Jet SS-5N 754105S используются для нарезки полосы, прутка, а также небольшого квадратного профиля из стали или цветных металлов. Рукоять оптимальной длины и механизм передачи усилия облегчают работу оператора. Режущие ножи выполнены из высококачественной инструментальной стали и снимаются для заточки.