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Ножницы рычажные Jet для металла SS-5 с ручкой,120мм JE754105S
5.0
1
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Ножницы по металлу
    Ножницы рычажные Jet для металла SS-5 с ручкой,120мм JE754105S
    Арт. Х12386
    5.0
    1
    Ножницы рычажные Jet для металла SS-5 с ручкой,120мм JE754105S

      Ножницы рычажные Jet для металла SS-5 с ручкой,120мм JE754105S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12386
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Длина, мм
      		120
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажные ножницы по металлу Jet SS-5N 754105S используются для нарезки полосы, прутка, а также небольшого квадратного профиля из стали или цветных металлов. Рукоять оптимальной длины и механизм передачи усилия облегчают работу оператора. Режущие ножи выполнены из высококачественной инструментальной стали и снимаются для заточки.

        Преимущества

        • Ножи сделаны из качественной закаленной стали
        • Специальный режим для точной фиксации заготовки
        • Минимум прилагаемых усилий
        • Ножницы оснащены прочным корпусом
        • Малые габариты