Пневматический степлер Sumake P 0.6/30
Арт. X7657
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Класс
|профессиональный
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Возможность двойного удара
|Нет
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Секвентальный курок
|Нет
- сSUMAKE P 0.6/30 7305 - инструмент профессионального класса. Он используется при отделке помещений, в строительных работах. Инструмент работает с финишными гвоздями, у которых практически отсутствуют шляпки, поэтому их почти не видно в материале. Работа на сжатом воздухе позволяет значительно увеличить рабочий ресурс инструмента. Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.
Преимущества
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки;
- Большой рабочий ресурс;
- Емкость магазина: 200 штук;
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе;
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам.
- Небольшой вес снижает энергоемкость работы
- Данная модель используется в работе с финишными гвоздями, у которых практически нет шляпки.
Комплектация:
- Пневмогвоздезабивной пистолет;
- Упаковка.