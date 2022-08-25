Пневматический степлер Sumake P 0.6/30

Преимущества

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки;

Большой рабочий ресурс;

Емкость магазина: 200 штук;

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе;

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам.

Небольшой вес снижает энергоемкость работы

Данная модель используется в работе с финишными гвоздями, у которых практически нет шляпки.

Комплектация:

Пневмогвоздезабивной пистолет;

Упаковка.

сSUMAKE P 0.6/30 7305 - инструмент профессионального класса. Он используется при отделке помещений, в строительных работах. Инструмент работает с финишными гвоздями, у которых практически отсутствуют шляпки, поэтому их почти не видно в материале. Работа на сжатом воздухе позволяет значительно увеличить рабочий ресурс инструмента. Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.