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Пневматический степлер Sumake P 0.6/30
5.0
1
Найти аналог
Пневматические степлеры
    Пневматический степлер Sumake P 0.6/30
    Арт. X7657
    5.0
    1
    Пневматический степлер Sumake P 0.6/30
    Пневматический степлер Sumake P 0.6/30
    Пневматический степлер Sumake P 0.6/30
      Пневматический степлер Sumake P 0.6/30
      Пневматический степлер Sumake P 0.6/30
      Пневматический степлер Sumake P 0.6/30

      Пневматический степлер Sumake P 0.6/30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X7657
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Упаковка
      		коробка
      Класс
      		профессиональный
      Возможность двойного удара
      		Нет
      Секвентальный курок
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • сSUMAKE P 0.6/30 7305 - инструмент профессионального класса. Он используется при отделке помещений, в строительных работах. Инструмент работает с финишными гвоздями, у которых практически отсутствуют шляпки, поэтому их почти не видно в материале. Работа на сжатом воздухе позволяет значительно увеличить рабочий ресурс инструмента. Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.

        Преимущества

        • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки;
        • Большой рабочий ресурс;
        • Емкость магазина: 200 штук;
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе;
        • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам.
        • Небольшой вес снижает энергоемкость работы
        • Данная модель используется в работе с финишными гвоздями, у которых практически нет шляпки.

        Комплектация:

        • Пневмогвоздезабивной пистолет;
        • Упаковка.