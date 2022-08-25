Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком) Fubag 120101, подарок

Преимущества

Многофункциональный набор

Удобство хранения и транспортировки

Легкость в использовании

Не требует специального обслуживания

Малые габариты инструментов

Диаметр сопла: краскопульта 1,5 мм, пистолета для вязких жидкостей 4.5 мм, пистолета для продувки 2 мм

Расход воздуха: краскопульта 160 л/мин, пистолета для вязких жидкостей 130 л/мин, пистолета для продувки 125 л/мин, пистолета для подкачки шин 140 л/мин

Емкость бачка: краскопульта 500 мл; пистолета для вязких жидкостей 900 мл

Рабочее давление: краскопульта 3 бара, пистолета для вязких жидкостей 3.5 бара, пистолета для продувки 2-6 бар, пистолета для подкачки шин до 12 бар

Набор профессионала из 5 предметов FUBAG 120101 широко используется в автомастерских и автолюбителями для выполнения различных операций, таких как: покрасочные работы, нанесение антикоррозионного покрытия, продувка деталей от пыли, подкачка шин. Шланг имеет специальную муфту с защелкой, что позволяет быстро менять насадки, тем самым сокращая время на смену операции.