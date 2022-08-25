Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком) Fubag 120101, подарок
5.0
1
Найти аналог
Наборы пневмоинструмента
    Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком) Fubag 120101, подарок
    Арт. О00000032228
    5.0
    1
    Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком) Fubag 120101, подарок
    Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком) Fubag 120101, подарок
    Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком) Fubag 120101, подарок
    Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком) Fubag 120101, подарок
      Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком) Fubag 120101, подарок
      Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком) Fubag 120101, подарок
      Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком) Fubag 120101, подарок
      Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком) Fubag 120101, подарок

      Набор пневмоинструмента 5 предметов (к/р с верхним бачком) Fubag 120101, подарок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000032228
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		пневмошланг, обдувочный пистолет, распылительный пистолет
      Тип соединения
      		рапид
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Набор профессионала из 5 предметов FUBAG 120101 широко используется в автомастерских и автолюбителями для выполнения различных операций, таких как: покрасочные работы, нанесение антикоррозионного покрытия, продувка деталей от пыли, подкачка шин. Шланг имеет специальную муфту с защелкой, что позволяет быстро менять насадки, тем самым сокращая время на смену операции.

        Преимущества

        • Многофункциональный набор
        • Удобство хранения и транспортировки
        • Легкость в использовании
        • Не требует специального обслуживания
        • Малые габариты инструментов
        • Диаметр сопла: краскопульта 1,5 мм, пистолета для вязких жидкостей 4.5 мм, пистолета для продувки 2 мм
        • Расход воздуха: краскопульта 160 л/мин, пистолета для вязких жидкостей 130 л/мин, пистолета для продувки 125 л/мин, пистолета для подкачки шин 140 л/мин
        • Емкость бачка: краскопульта 500 мл; пистолета для вязких жидкостей 900 мл
        • Рабочее давление: краскопульта 3 бара, пистолета для вязких жидкостей 3.5 бара, пистолета для продувки 2-6 бар, пистолета для подкачки шин до 12 бар