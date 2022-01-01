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Пильное полотно для Jet JWBS-12, 13x0,6x2085 мм, 6 TPI
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Пильные полотна для ленточных пил
    Пильное полотно для Jet JWBS-12, 13x0,6x2085 мм, 6 TPI
    Арт. jet_16934
    Пильное полотно для Jet JWBS-12, 13x0,6x2085 мм, 6 TPI

      Пильное полотно для Jet JWBS-12, 13x0,6x2085 мм, 6 TPI

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_16934

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Назначение
      		дерево, металл
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Ленточные полотна Bahco поставляются в качестве принадлежности для деревообрабатывающих ленточнопильных станков и оптимальны для профессионального использования в столярных мастерских. Зубья расположены с постоянным шагом, имеют стандартный развод (влево – вправо - прямой) и традиционную для деревообработки форму профиля типа Hook («Крюк») с углом заточки передней кромки 10°. Эти полотна позволяют распиливать древесину любых пород.    Биметалл давно стал нормой для оборудования индустриального класса, там где на первом месте удельная стоимость реза, безотказность и стабильность характеристик в течении всего срока службы. Использование аналогичных пил в столярной мастерской так же имеет высокую экономическую целесообразность: их ресурс примерно втрое больше чем у традиционных углеродистых. Важно, что при этом более острые и долговечные зубья HSS режут чище и быстрее при меньших затратах мощности.