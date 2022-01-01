Пильное полотно для Jet MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV/MBS-910VDAS, 27x0,9x2455 мм
Арт. jet_14019
Пильное полотно для Jet MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV/MBS-910VDAS, 27x0,9x2455 мм
Представляет собой замкнутую, цельную ленту из металла, которая крепится на валы в специальные пазы. Необходимо соблюдать предусмотренные правила безопасности, чтобы избежать травм. Полотно изготовлено из быстрорежущей стали М42 и предназначено для резки основных марок стали, нержавеющих, жаропрочных, а также цветных металлов.