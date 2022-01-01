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Пильное полотно для Jet MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV, 27х0,9х2455 мм, 3/4 TPI
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Пильные полотна для ленточных пил
    Пильное полотно для Jet MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV, 27х0,9х2455 мм, 3/4 TPI
    Арт. jet_14078
    Пильное полотно для Jet MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV, 27х0,9х2455 мм, 3/4 TPI

      Пильное полотно для Jet MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV, 27х0,9х2455 мм, 3/4 TPI

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_14078

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Назначение
      		металл
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •      Представляет собой замкнутую, цельную ленту из металла, которая крепится на валы в специальные пазы. Необходимо соблюдать предусмотренные правила безопасности, чтобы избежать травм. Полотно изготовлено из быстрорежущей стали М42 и предназначено для резки основных марок стали, нержавеющих, жаропрочных, а также цветных металлов.