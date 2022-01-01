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Пылесос 503 Inox
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Промышленные пылесосы (строительные)
    Пылесос 503 Inox
    Арт. X131503159
    Пылесос 503 Inox

      Пылесос 503 Inox

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131503159

      Характеристики

      Производитель
      		Soteco
      Возможность сбора жидкости
      		Нет
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		нет
      Работа без мешка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Soteco Tornado 503 INOX один из самых популярный профессиональных пылеводососов в своем классе. Мощная турбина (1,4 кВт) и бак объемом 32 литра делают этот пылеводосос пригодным в большинстве случаев, когда нужна качественная профессиональная уборка. Пылеводосос эффективно применяется для уборки практически любых поверхностей. Высокая устойчивость и простота перемещения пылесоса делают его мобильным и удобным в эксплуатации.  Богатая комплектация существенно расширяет возможности применения пылесоса.

        Преимущества:

        • Износостойкая турбина обеспечивает мощное всасывание
        • Бак из высококачественной стали дает повышенный уровень звукоизоляции
        • Защитный кожух, обеспечивающий сохранность колес и бака
        • Прочное шасси с небольшими маневренными колесами делают пылесос удобным в перемещении
        • Возможность использования мешков для сбора пыли
        • В стандартной комплектации фильтр-корзина
        • Полный набор различных аксессуаров

        Комплектация:

        • Гибкий всасывающий шланг, длина 2,5 м. - 1 шт.
        • Муфта соединительная «шланг-насадка» - 1 шт.
        • Угловая трубка - 1 шт.
        • Удлинительная трубка алюминий/пластик, 2х0,5 м. - 2 шт.
        • Насадка для сбора жидкой грязи/воды, рабочая ширина 400 мм. - 1 шт.
        • Насадка для сбора пыли - 1 шт.
        • Насадка щелевая - 1шт.
        • Насадка-щетка круглая, для чистки мебели и батарей - 1 шт.
        • Полиэстеровая фильтр-корзина конической формы - 1 шт.