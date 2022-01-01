Пылесос 503 Inox
Арт. X131503159
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Нет
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|нет
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Работа без мешка
|Нет
Описание:Soteco Tornado 503 INOX один из самых популярный профессиональных пылеводососов в своем классе. Мощная турбина (1,4 кВт) и бак объемом 32 литра делают этот пылеводосос пригодным в большинстве случаев, когда нужна качественная профессиональная уборка. Пылеводосос эффективно применяется для уборки практически любых поверхностей. Высокая устойчивость и простота перемещения пылесоса делают его мобильным и удобным в эксплуатации. Богатая комплектация существенно расширяет возможности применения пылесоса.
Преимущества:
- Износостойкая турбина обеспечивает мощное всасывание
- Бак из высококачественной стали дает повышенный уровень звукоизоляции
- Защитный кожух, обеспечивающий сохранность колес и бака
- Прочное шасси с небольшими маневренными колесами делают пылесос удобным в перемещении
- Возможность использования мешков для сбора пыли
- В стандартной комплектации фильтр-корзина
- Полный набор различных аксессуаров
Комплектация:
- Гибкий всасывающий шланг, длина 2,5 м. - 1 шт.
- Муфта соединительная «шланг-насадка» - 1 шт.
- Угловая трубка - 1 шт.
- Удлинительная трубка алюминий/пластик, 2х0,5 м. - 2 шт.
- Насадка для сбора жидкой грязи/воды, рабочая ширина 400 мм. - 1 шт.
- Насадка для сбора пыли - 1 шт.
- Насадка щелевая - 1шт.
- Насадка-щетка круглая, для чистки мебели и батарей - 1 шт.
- Полиэстеровая фильтр-корзина конической формы - 1 шт.