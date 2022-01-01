Пылесос 503 Inox

Описание:

Преимущества:

Износостойкая турбина обеспечивает мощное всасывание

Бак из высококачественной стали дает повышенный уровень звукоизоляции

Защитный кожух, обеспечивающий сохранность колес и бака

Прочное шасси с небольшими маневренными колесами делают пылесос удобным в перемещении

Возможность использования мешков для сбора пыли

В стандартной комплектации фильтр-корзина

Полный набор различных аксессуаров

Комплектация:

Гибкий всасывающий шланг, длина 2,5 м. - 1 шт.

Муфта соединительная «шланг-насадка» - 1 шт.

Угловая трубка - 1 шт.

Удлинительная трубка алюминий/пластик, 2х0,5 м. - 2 шт.

Насадка для сбора жидкой грязи/воды, рабочая ширина 400 мм. - 1 шт.

Насадка для сбора пыли - 1 шт.

Насадка щелевая - 1шт.

Насадка-щетка круглая, для чистки мебели и батарей - 1 шт.

Полиэстеровая фильтр-корзина конической формы - 1 шт.

Soteco Tornado 503 INOX один из самых популярный профессиональных пылеводососов в своем классе. Мощная турбина (1,4 кВт) и бак объемом 32 литра делают этот пылеводосос пригодным в большинстве случаев, когда нужна качественная профессиональная уборка. Пылеводосос эффективно применяется для уборки практически любых поверхностей. Высокая устойчивость и простота перемещения пылесоса делают его мобильным и удобным в эксплуатации. Богатая комплектация существенно расширяет возможности применения пылесоса.