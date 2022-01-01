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Строительный пылесос ELITECH ПДС 1100К
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос ELITECH ПДС 1100К
    Арт. X18623163
    Строительный пылесос ELITECH ПДС 1100К
    Строительный пылесос ELITECH ПДС 1100К
    Строительный пылесос ELITECH ПДС 1100К
      Строительный пылесос ELITECH ПДС 1100К
      Строительный пылесос ELITECH ПДС 1100К
      Строительный пылесос ELITECH ПДС 1100К

      Строительный пылесос ELITECH ПДС 1100К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18623163

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Возможность сбора жидкости
      		Нет
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		нет
      Тип трубки
      		составная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Пылесос ELITECH ПДС 1100К - это эффективное приспособление для очистки рабочего места от деревянной стружки, опилок и пыли. Используется в столярных мастерских и цехах, а также в домашнем хозяйстве. Поставляется с комплектом адаптеров (диаметр 36, 41, 46, 69 мм) для подключения к любому деревообрабатывающему станку и инструменту, имеющих подходящие для этого разъемы. Устройство работает от бытовой электрической сети напряжением 220 В и частотой 50 Гц, длина сетевого кабеля - 2 м. Благодаря низкому весу, компактному корпусу и эргономичной рукоятке пылесос легко поднимать и переносить с одного рабочего места на другое.

        Преимущества:

        • Частота вращения двигателя - 20000 об/мин;
        • Максимальное разряжение пылесоса ELITECH ПДС 1100К - 25000 Па;
        • Мощность всасывания - 1.27 кВт;
        • Длина шланга - 2 м;
        • Уровень шума - 85 дБ;
        • Высокопрочный корпус;
        • Высокая мобильность;
        • Простота эксплуатации;
        • Долгий срок службы.

        Комплектация:

        • Пылесос для стружки;
        • Шланг (диаметр 100 мм, длина 2000 мм);
        • 2 хомута;
        • Фильтр тонкой очистки;
        • Мешок из фильтровальной бумаги;
        • Многоступенчатый адаптер (4 элемента);
        • Инструкция;
        • Упаковка.