Строительный пылесос ELITECH ПДС 1100К
Арт. X18623163
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Нет
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|нет
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Тип трубки
|составная
Описание:Пылесос ELITECH ПДС 1100К - это эффективное приспособление для очистки рабочего места от деревянной стружки, опилок и пыли. Используется в столярных мастерских и цехах, а также в домашнем хозяйстве. Поставляется с комплектом адаптеров (диаметр 36, 41, 46, 69 мм) для подключения к любому деревообрабатывающему станку и инструменту, имеющих подходящие для этого разъемы. Устройство работает от бытовой электрической сети напряжением 220 В и частотой 50 Гц, длина сетевого кабеля - 2 м. Благодаря низкому весу, компактному корпусу и эргономичной рукоятке пылесос легко поднимать и переносить с одного рабочего места на другое.
Преимущества:
- Частота вращения двигателя - 20000 об/мин;
- Максимальное разряжение пылесоса ELITECH ПДС 1100К - 25000 Па;
- Мощность всасывания - 1.27 кВт;
- Длина шланга - 2 м;
- Уровень шума - 85 дБ;
- Высокопрочный корпус;
- Высокая мобильность;
- Простота эксплуатации;
- Долгий срок службы.
Комплектация:
- Пылесос для стружки;
- Шланг (диаметр 100 мм, длина 2000 мм);
- 2 хомута;
- Фильтр тонкой очистки;
- Мешок из фильтровальной бумаги;
- Многоступенчатый адаптер (4 элемента);
- Инструкция;
- Упаковка.