Строительный пылесос ELITECH ПДС 1100К

Описание:

Преимущества:

Частота вращения двигателя - 20000 об/мин;

Максимальное разряжение пылесоса ELITECH ПДС 1100К - 25000 Па;

Мощность всасывания - 1.27 кВт;

Длина шланга - 2 м;

Уровень шума - 85 дБ;

Высокопрочный корпус;

Высокая мобильность;

Простота эксплуатации;

Долгий срок службы.

Комплектация:

Пылесос для стружки;

Шланг (диаметр 100 мм, длина 2000 мм);

2 хомута;

Фильтр тонкой очистки;

Мешок из фильтровальной бумаги;

Многоступенчатый адаптер (4 элемента);

Инструкция;

Упаковка.

Пылесос ELITECH ПДС 1100К - это эффективное приспособление для очистки рабочего места от деревянной стружки, опилок и пыли. Используется в столярных мастерских и цехах, а также в домашнем хозяйстве. Поставляется с комплектом адаптеров (диаметр 36, 41, 46, 69 мм) для подключения к любому деревообрабатывающему станку и инструменту, имеющих подходящие для этого разъемы. Устройство работает от бытовой электрической сети напряжением 220 В и частотой 50 Гц, длина сетевого кабеля - 2 м. Благодаря низкому весу, компактному корпусу и эргономичной рукоятке пылесос легко поднимать и переносить с одного рабочего места на другое.