Радиатор биметаллический Oasis 350/80/8 секций
Арт. X16912757159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|8.8
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Макс. рабочее давление, МПа
|2.5
- Биметаллические радиаторы предназначены для отопления многоэтажных домов. В этих радиаторах секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора. Конструкция полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым корпусом. Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью Благодаря этой технологии прибор максимально устойчив к воздействию избыточного давления при гидравлических ударах в системах отопления. Особый дизайн, вертикальные и горизонтальные ребра биметаллического радиатора улучшают проход воздуха, что увеличивает теплоотдачу.
Преимущества:
- Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью;
- Выдерживает высокое давление в системе, что позволяет устанавливать радиатор в многоэтажных зданиях до 40 этажей;
- Коррозийная устойчивость стали, рассчитанная на соприкосновение с жесткой водопроводной водой;
- Способность обеспечивать быструю передачу тепла воздуху;
- Современная система контроля качества на различных этапах;
- Отвечает европейским и российским стандартам;
- Возможна установка как в жилых, так и в административных зданиях;
- Секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора;
- Цвет (RAL) 9016 (белый);
- Испытание на герметичность под давлением в 35 атмосфер;
- Максимальная температура теплоносителя - 110 градусов;
- Показатель рН теплоносителя 6.5-9.5.