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Радиатор биметаллический Oasis 350/80/8 секций
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Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Oasis 350/80/8 секций
    Арт. X16912757159
    Радиатор биметаллический Oasis 350/80/8 секций

      Радиатор биметаллический Oasis 350/80/8 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757159

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		8.8
      Макс. рабочее давление, МПа
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Биметаллические радиаторы предназначены для отопления многоэтажных домов. В этих радиаторах секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора. Конструкция полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым корпусом. Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью Благодаря этой технологии прибор максимально устойчив к воздействию избыточного давления при гидравлических ударах в системах отопления. Особый дизайн, вертикальные и горизонтальные ребра биметаллического радиатора улучшают проход воздуха, что увеличивает теплоотдачу.

        Преимущества:

        • Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью;
        • Выдерживает высокое давление в системе, что позволяет устанавливать радиатор в многоэтажных зданиях до 40 этажей;
        • Коррозийная устойчивость стали, рассчитанная на соприкосновение с жесткой водопроводной водой;
        • Способность обеспечивать быструю передачу тепла воздуху;
        • Современная система контроля качества на различных этапах;
        • Отвечает европейским и российским стандартам;
        • Возможна установка как в жилых, так и в административных зданиях;
        • Секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора;
        • Цвет (RAL) 9016 (белый);
        • Испытание на герметичность под давлением в 35 атмосфер;
        • Максимальная температура теплоносителя - 110 градусов;
        • Показатель рН теплоносителя 6.5-9.5.