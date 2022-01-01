Радиатор биметаллический Oasis 350/80/8 секций

Преимущества:

Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью;

Выдерживает высокое давление в системе, что позволяет устанавливать радиатор в многоэтажных зданиях до 40 этажей;

Коррозийная устойчивость стали, рассчитанная на соприкосновение с жесткой водопроводной водой;

Способность обеспечивать быструю передачу тепла воздуху;

Современная система контроля качества на различных этапах;

Отвечает европейским и российским стандартам;

Возможна установка как в жилых, так и в административных зданиях;

Секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора;

Цвет (RAL) 9016 (белый);

Испытание на герметичность под давлением в 35 атмосфер;

Максимальная температура теплоносителя - 110 градусов;

Показатель рН теплоносителя 6.5-9.5.

Биметаллические радиаторы предназначены для отопления многоэтажных домов. В этих радиаторах секция выполнена из стального вертикального и горизонтального коллектора. Конструкция полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым корпусом. Сочетание алюминиевого «корпуса» и стального «сердечника» позволяет прибору отличаться особой прочностью и долговечностью Благодаря этой технологии прибор максимально устойчив к воздействию избыточного давления при гидравлических ударах в системах отопления. Особый дизайн, вертикальные и горизонтальные ребра биметаллического радиатора улучшают проход воздуха, что увеличивает теплоотдачу.