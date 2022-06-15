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Радиатор Axis 22 Classic (500x1000 мм)
5.0
2
Найти аналог
Стальные (панельные) радиаторы
    Радиатор Axis 22 Classic (500x1000 мм)
    Арт. О00000006046
    5.0
    2
    Радиатор Axis 22 Classic (500x1000 мм)
    Радиатор Axis 22 Classic (500x1000 мм)
    Радиатор Axis 22 Classic (500x1000 мм)
    Радиатор Axis 22 Classic (500x1000 мм)
      Радиатор Axis 22 Classic (500x1000 мм)
      Радиатор Axis 22 Classic (500x1000 мм)
      Радиатор Axis 22 Classic (500x1000 мм)
      Радиатор Axis 22 Classic (500x1000 мм)

      Радиатор Axis 22 Classic (500x1000 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006046
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Axis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Сербия
      Вес, кг
      		28.3
      Габариты, мм
      		1000x500x110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиатор AXIS Classic 22 500х1000 предназначен для обогрева зданий различного назначения, включая медицинские учреждения. Конструкция состоит из двух стальных панелей с двумя дополнительными оребрениями. Стальная конструкция обладает высокой теплопроводностью. Радиатор с боковой подводкой подключается к водяным системам отопления закрытого типа.

        Преимущества

        • Радиатор предназначен для применения в системах водяного отопления закрытого типа
        • Агрегат подойдет для использования в жилых, административных, промышленных и общественных зданиях, медицинских учреждениях, а также индивидуальных домах и коттеджах
        • Толщина стального листа увеличена для поставок в Россию и составляет 1,2 мм (в Европу поставляются радиаторы с толщиной листа 1,1 мм)
        • Радиатор может быть подключен как с левой, так и с правой стороны
        • Увеличенная толщина стального листа позволила достичь рекордного для панельного радиатора давления на разрыв в 20 атм
        • Высокая теплопроводность стали и небольшой объем теплоносителя в радиаторе обеспечивают малую инерционность радиатора
        • Радиатор типа Classic - панельный радиатор с боковой подводкой 1/2"
        • Марка стали: DIN EN 10130 DC01
        • Соответствуют ГОСТ 31311-2005
        • Имеет легкосъемную верхнюю декоративную решетку и боковые крышки
        • Покраска радиатора AXIS Classic 22 500х1000 производится по следующей технологии: обезжиривание, обработка фосфатом железа, грунтовка катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в электростатическом поле
        • Совместимость с медными и чугунными теплообменниками котлов в системе отопления
        • Радиатор не выделяет водород
        • Можно использовать антифриз (рекомендуется Aquatrust, Thermotrust)
        • Радиатор состоит из двух панелей с двумя дополнительными оребрениями