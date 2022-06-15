Радиатор Axis 22 Classic (500x1000 мм)
Арт. О00000006046
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Сербия
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Вес, кг
|28.3
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Габариты, мм
|1000x500x110
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- Радиатор AXIS Classic 22 500х1000 предназначен для обогрева зданий различного назначения, включая медицинские учреждения. Конструкция состоит из двух стальных панелей с двумя дополнительными оребрениями. Стальная конструкция обладает высокой теплопроводностью. Радиатор с боковой подводкой подключается к водяным системам отопления закрытого типа.
Преимущества
- Радиатор предназначен для применения в системах водяного отопления закрытого типа
- Агрегат подойдет для использования в жилых, административных, промышленных и общественных зданиях, медицинских учреждениях, а также индивидуальных домах и коттеджах
- Толщина стального листа увеличена для поставок в Россию и составляет 1,2 мм (в Европу поставляются радиаторы с толщиной листа 1,1 мм)
- Радиатор может быть подключен как с левой, так и с правой стороны
- Увеличенная толщина стального листа позволила достичь рекордного для панельного радиатора давления на разрыв в 20 атм
- Высокая теплопроводность стали и небольшой объем теплоносителя в радиаторе обеспечивают малую инерционность радиатора
- Радиатор типа Classic - панельный радиатор с боковой подводкой 1/2"
- Марка стали: DIN EN 10130 DC01
- Соответствуют ГОСТ 31311-2005
- Имеет легкосъемную верхнюю декоративную решетку и боковые крышки
- Покраска радиатора AXIS Classic 22 500х1000 производится по следующей технологии: обезжиривание, обработка фосфатом железа, грунтовка катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в электростатическом поле
- Совместимость с медными и чугунными теплообменниками котлов в системе отопления
- Радиатор не выделяет водород
- Можно использовать антифриз (рекомендуется Aquatrust, Thermotrust)
- Радиатор состоит из двух панелей с двумя дополнительными оребрениями