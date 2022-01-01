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Радиатор стальной Kermi Profi-K FK O 22/500/500
Найти аналог
Стальные (панельные) радиаторы
    Радиатор стальной Kermi Profi-K FK O 22/500/500
    Арт. X16912757174
    Радиатор стальной Kermi Profi-K FK O 22/500/500

      Радиатор стальной Kermi Profi-K FK O 22/500/500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757174

      Характеристики

      Производитель
      		Kermi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		14.8
      Макс. рабочее давление, МПа
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Радиатор стальной Kermi FK O 22 500 500 — высокоэффективное отопительное устройство с рабочим давлением 10 бар. Данную модель рекомендуется применять в малоэтажном или индивидуальном строительстве. Радиатор Kermi FK O 22 500 500 можно устанавливать в отопительные системы высотных зданий при наличии индивидуального теплового пункта. Прибор имеет стандартное боковое подключение, рассчитан на теплоноситель с температурой до 110-ти градусов. Благодаря сдержанному дизайну обогревателя стального Kermi FK O 22 500 500 и классическому белому цвету он легко впишется в любой интерьер помещения.

        Преимущества:

        • Высокие эксплуатационные характеристики и надежность отопительного устройства;
        • Изготавливается из низкоуглеродистой стали с повышенной стойкостью к коррозии;
        • Продуманная конструкция панельного типа усиливает конвекцию воздуха;
        • Качественное внешнее покрытие корпуса, стойкое к механическим повреждениям;
        • Возможность подключения с разных сторон — справа, слева, по диагонали;
        • Тепловая эффективность в низкотемпературных отопительных системах;
        • Надежная защита от протечек;
        • Быстрая реакция на изменение температуры теплоносителя;
        • Простой монтаж;
        • Элегантный внешний вид.


        Радиатор Kermi FK O 22 500 500 можно выгодно купить в интернет-магазине «Бигам». Наша компания оказывает услуги по доставке товара курьером. У нас постоянно проводятся различные акции, где можно подобрать отопительные приборы по низкой стоимости. Для оформления заказа используйте сервисы сайта www.bigam.ru.