Радиатор стальной Kermi Profi-K FK O 22/500/500
Арт. X16912757174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|14.8
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Макс. рабочее давление, МПа
|1
- Радиатор стальной Kermi FK O 22 500 500 — высокоэффективное отопительное устройство с рабочим давлением 10 бар. Данную модель рекомендуется применять в малоэтажном или индивидуальном строительстве. Радиатор Kermi FK O 22 500 500 можно устанавливать в отопительные системы высотных зданий при наличии индивидуального теплового пункта. Прибор имеет стандартное боковое подключение, рассчитан на теплоноситель с температурой до 110-ти градусов. Благодаря сдержанному дизайну обогревателя стального Kermi FK O 22 500 500 и классическому белому цвету он легко впишется в любой интерьер помещения.
Преимущества:
- Высокие эксплуатационные характеристики и надежность отопительного устройства;
- Изготавливается из низкоуглеродистой стали с повышенной стойкостью к коррозии;
- Продуманная конструкция панельного типа усиливает конвекцию воздуха;
- Качественное внешнее покрытие корпуса, стойкое к механическим повреждениям;
- Возможность подключения с разных сторон — справа, слева, по диагонали;
- Тепловая эффективность в низкотемпературных отопительных системах;
- Надежная защита от протечек;
- Быстрая реакция на изменение температуры теплоносителя;
- Простой монтаж;
- Элегантный внешний вид.