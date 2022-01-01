Горелка газовая Рекорд M-15 8005148
Арт. О00000025942
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Серия
|15
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Номинальный ток CO2, А
|180
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Защитный газ
|CO2, MIX, Ar
- Горелка газовая Рекорд M-15 8005148 применяется совместно с аппаратами серии Рекорд MIG, имеет стандартный евроразъем. Горелка может применяться и с аппаратами марки КЕДР. Горелка предназначена для бытового применения, способна работать на сварочном токе до 180А. M-15 РЕКОРД произведена с применением современных технологий, имеет высокое качество и разумную стоимость. Используется с проволоками диаметром 0.6-1.0 мм.