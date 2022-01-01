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Горелка газовая Рекорд M-15 8005148
4 100 ₽
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка газовая Рекорд M-15 8005148
    Арт. О00000025942
    Горелка газовая Рекорд M-15 8005148

      Горелка газовая Рекорд M-15 8005148

      4 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      1 месяц гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025942

      Характеристики

      Производитель
      		Рекорд
      Родина бренда
      		Россия
      Серия
      		15
      Номинальный ток CO2, А
      		180
      Защитный газ
      		CO2, MIX, Ar
      Все характеристики
      4 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      1 месяц гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка газовая Рекорд M-15 8005148 применяется совместно с аппаратами серии Рекорд MIG, имеет стандартный евроразъем. Горелка может применяться и с аппаратами марки КЕДР. Горелка предназначена для бытового применения, способна работать на сварочном токе до 180А. M-15 РЕКОРД произведена с применением современных технологий, имеет высокое качество и разумную стоимость. Используется с проволоками диаметром 0.6-1.0 мм.