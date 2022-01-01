Решетка вентиляционная Shuft 1WA, 150x150 мм

Преимущества

Изготовлена из высококачественного алюминиевого профиля и окрашена методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016)

Решетка снабжена индивидуально регулируемыми жалюзи, что позволяет изменять направление воздушной струи

Удобный монтаж

Посадочный размер вентиляционного канала - 140x140 мм

Настенная однорядная вентиляционная решетка SHUFT 1WA предназначена для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции и кондиционирования. Решетка применяется для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов.