Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Решетка вентиляционная Shuft 1WA, 150x150 мм
177 ₽
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Shuft 1WA, 150x150 мм
    Арт. X69914543494
    Решетка вентиляционная Shuft 1WA, 150x150 мм

      Решетка вентиляционная Shuft 1WA, 150x150 мм

      177 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X69914543494

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		200x200
      Все характеристики
      177 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Настенная однорядная вентиляционная решетка SHUFT 1WA предназначена для использования в приточно-вытяжных системах вентиляции и кондиционирования. Решетка применяется для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественного алюминиевого профиля и окрашена методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016)
        • Решетка снабжена индивидуально регулируемыми жалюзи, что позволяет изменять направление воздушной струи
        • Удобный монтаж
        • Посадочный размер вентиляционного канала - 140x140 мм