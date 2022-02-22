Резак пропановый Донмет РГР-142П 9/9

Преимущества

Прочная конструкция

Толщина реза до 100 мм

Широкая сфера применения

Входное отверстие - М16х1.5

Диаметр ниппеля - 9/9 мм

Расход рабочего газа - 0.48 куб м/ч

Инжекторный принцип действия

Длина - 500 мм

Пропановый резак Донмет Р1 142П 9/9 СВ000000027 обеспечивает быстрый раскрой заготовок из углеродистых и низколегированных сталей. Устойчивая к воздействию кислорода смазка защищает вентильную систему от преждевременного выхода из строя. Конструкция приспособления исключает возгорание газа внутри полостей, что делает его эксплуатацию безопасной. Внутренний диаметр присоединяемых рукавов равен 9 мм.