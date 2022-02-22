Резак пропановый Донмет РГР-142П 9/9
Арт. 70603
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Класс товара
|профессиональный
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Угол наклона головной части резака, град
|90
- Пропановый резак Донмет Р1 142П 9/9 СВ000000027 обеспечивает быстрый раскрой заготовок из углеродистых и низколегированных сталей. Устойчивая к воздействию кислорода смазка защищает вентильную систему от преждевременного выхода из строя. Конструкция приспособления исключает возгорание газа внутри полостей, что делает его эксплуатацию безопасной. Внутренний диаметр присоединяемых рукавов равен 9 мм.
Преимущества
- Прочная конструкция
- Толщина реза до 100 мм
- Широкая сфера применения
- Входное отверстие - М16х1.5
- Диаметр ниппеля - 9/9 мм
- Расход рабочего газа - 0.48 куб м/ч
- Инжекторный принцип действия
- Длина - 500 мм