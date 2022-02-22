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Резак пропановый Донмет РГР-142П 9/9
5.0
2
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Резаки
    Резак пропановый Донмет РГР-142П 9/9
    Арт. 70603
    5.0
    2
    Резак пропановый Донмет РГР-142П 9/9
    Резак пропановый Донмет РГР-142П 9/9
      Резак пропановый Донмет РГР-142П 9/9
      Резак пропановый Донмет РГР-142П 9/9

      Резак пропановый Донмет РГР-142П 9/9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70603
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Класс товара
      		профессиональный
      Угол наклона головной части резака, град
      		90
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пропановый резак Донмет Р1 142П 9/9 СВ000000027 обеспечивает быстрый раскрой заготовок из углеродистых и низколегированных сталей. Устойчивая к воздействию кислорода смазка защищает вентильную систему от преждевременного выхода из строя. Конструкция приспособления исключает возгорание газа внутри полостей, что делает его эксплуатацию безопасной. Внутренний диаметр присоединяемых рукавов равен 9 мм.

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Толщина реза до 100 мм
        • Широкая сфера применения
        • Входное отверстие - М16х1.5
        • Диаметр ниппеля - 9/9 мм
        • Расход рабочего газа - 0.48 куб м/ч
        • Инжекторный принцип действия
        • Длина - 500 мм