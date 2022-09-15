Резчик швов Masalta MF 20-4 (Honda GX390, Dmax=500 мм.)
Арт. X12922621
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1800x550x1050
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Объем бака для воды, л
|40
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Макс. глубина резания, мм
|170
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Макс. диаметр диска, мм
|500
- Бензиновый шовнарезчик (Honda GX390K1, 13 л/с, глубина пропила 170 мм) Masalta MF 20-4 ШОВ003 используется в процессе ремонта дорожного покрытия. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную эксплуатацию агрегата. Полуавтоматическая система управления облегчает задачу оператора. Регулировка глубины реза осуществляется вращением специальной рукояти. В качестве режущего элемента используются диски диаметром от 350 мм до 500 мм
Преимущества
- Прочная рама гарантирует защиту при деформации
- Эргономичный дизайн, легко регулируемая ручка с удобными захватами
- Легкий рычаг для регулирования глубины резки
- Большой водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску
- Контроль дроссельной заслонки
- Откидная крышка - навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска