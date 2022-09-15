Резчик швов Masalta MF 20-4 (Honda GX390, Dmax=500 мм.)

Преимущества

Прочная рама гарантирует защиту при деформации

Эргономичный дизайн, легко регулируемая ручка с удобными захватами

Легкий рычаг для регулирования глубины резки

Большой водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску

Контроль дроссельной заслонки

Откидная крышка - навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска

Бензиновый шовнарезчик (Honda GX390K1, 13 л/с, глубина пропила 170 мм) Masalta MF 20-4 ШОВ003 используется в процессе ремонта дорожного покрытия. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную эксплуатацию агрегата. Полуавтоматическая система управления облегчает задачу оператора. Регулировка глубины реза осуществляется вращением специальной рукояти. В качестве режущего элемента используются диски диаметром от 350 мм до 500 мм