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Резчик швов Masalta MF 20-4 (Honda GX390, Dmax=500 мм.)
5.0
1
Найти аналог
Резчики швов и швонарезчики
    Резчик швов Masalta MF 20-4 (Honda GX390, Dmax=500 мм.)
    Арт. X12922621
    5.0
    1
    Резчик швов Masalta MF 20-4 (Honda GX390, Dmax=500 мм.)

      Резчик швов Masalta MF 20-4 (Honda GX390, Dmax=500 мм.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X12922621
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Masalta
      Габариты, мм
      		1800x550x1050
      Объем бака для воды, л
      		40
      Макс. глубина резания, мм
      		170
      Макс. диаметр диска, мм
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый шовнарезчик (Honda GX390K1, 13 л/с, глубина пропила 170 мм) Masalta MF 20-4 ШОВ003 используется в процессе ремонта дорожного покрытия. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную эксплуатацию агрегата. Полуавтоматическая система управления облегчает задачу оператора. Регулировка глубины реза осуществляется вращением специальной рукояти. В качестве режущего элемента используются диски диаметром от 350 мм до 500 мм

        Преимущества

        • Прочная рама гарантирует защиту при деформации
        • Эргономичный дизайн, легко регулируемая ручка с удобными захватами
        • Легкий рычаг для регулирования глубины резки
        • Большой водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску
        • Контроль дроссельной заслонки
        • Откидная крышка - навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска