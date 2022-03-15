Смеситель для ванны Vidima Эко BA164AA (хром, излив 400 мм)
Арт. X169820563
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Эко смеситель для ванны, излив 400 мм, хром Vidima Eco BA164AA поставляются в комплекте с аксессуарами (душевой лейкой, шлангом, фиксированным креплением). Основным материалом для производства смесителя Vidima Eco BA164AA является латунь. Смеситель оснащен поворотным изливом, стандартным вертикальным креплением с декоративными шайбами, а так же аэратором типа "Cascade". Высокое качество, гарантированное ISO 9001. Соответствует европейскому стандарту EN 200.
Преимущества
- Установка на стену
- Система облегченного монтажа SmartFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: высокопрочный пластик
- Трубчатый поворотный излив
- Угол поворота излива 360°
- S-излив
- Аэратор Perlator
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Переключение «Ванна/Душ» и «Верхний душ/Ручной душ»: ручное (позволяет использовать функции “Верхний душ” и “Ручной душ” даже при очень низком давлении воды)