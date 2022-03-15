Смеситель для ванны Vidima Эко BA164AA (хром, излив 400 мм)

Преимущества

Установка на стену

Система облегченного монтажа SmartFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь



Материал рукоятки: высокопрочный пластик

Трубчатый поворотный излив



Угол поворота излива 360°

S-излив

Аэратор Perlator



Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Переключение «Ванна/Душ» и «Верхний душ/Ручной душ»: ручное (позволяет использовать функции “Верхний душ” и “Ручной душ” даже при очень низком давлении воды)

Эко смеситель для ванны, излив 400 мм, хром Vidima Eco BA164AA поставляются в комплекте с аксессуарами (душевой лейкой, шлангом, фиксированным креплением). Основным материалом для производства смесителя Vidima Eco BA164AA является латунь. Смеситель оснащен поворотным изливом, стандартным вертикальным креплением с декоративными шайбами, а так же аэратором типа "Cascade". Высокое качество, гарантированное ISO 9001. Соответствует европейскому стандарту EN 200.