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Смеситель для ванны Vidima Эко BA164AA (хром, излив 400 мм)
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Vidima Эко BA164AA (хром, излив 400 мм)
    Арт. X169820563
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Vidima Эко BA164AA (хром, излив 400 мм)

      Смеситель для ванны Vidima Эко BA164AA (хром, излив 400 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169820563
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Эко смеситель для ванны, излив 400 мм, хром Vidima Eco BA164AA поставляются в комплекте с аксессуарами (душевой лейкой, шлангом, фиксированным креплением). Основным материалом для производства смесителя Vidima Eco BA164AA является латунь. Смеситель оснащен поворотным изливом, стандартным вертикальным креплением с декоративными шайбами, а так же аэратором типа "Cascade". Высокое качество, гарантированное ISO 9001. Соответствует европейскому стандарту EN 200.

        Преимущества

        • Установка на стену
        • Система облегченного монтажа SmartFix
        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Материал рукоятки: высокопрочный пластик
        • Трубчатый поворотный излив
        • Угол поворота излива 360°
        • S-излив
        • Аэратор Perlator
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Переключение «Ванна/Душ» и «Верхний душ/Ручной душ»: ручное (позволяет использовать функции “Верхний душ” и “Ручной душ” даже при очень низком давлении воды)