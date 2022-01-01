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Смеситель Swes EXTRA X2KAC3 0082
Найти аналог
Смесители для умывальника
    Смеситель Swes EXTRA X2KAC3 0082
    Арт. X169821332
    Смеситель Swes EXTRA X2KAC3 0082

      Смеситель Swes EXTRA X2KAC3 0082

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169821332

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для раковины Swes Extra X2KAC3, буксовый, литой излив 150 мм.

        Преимущество

        • Гибкая подводка FibraPEX™
        • Усиленное крепление: С-образная шайба из фибро-нейлона, удлиненная латунная гайка М8, латунный штифт M80х80
        • Вращение излива 360°
        • Цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93
        • Износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX
        • Высококачественное литье и механическая обработка всех элементов смесителя
        • Усиленная конструкция повышенной надежности
        • Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%
        • Цельнолитые металлические маховики изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, для защиты от ожога
        • Cистема крепления маховиков TermoClick™
        • Латунные вентиля с керамическими дисками 180°, с шумопонижающими вставками
        • Аэратор LIMIT™, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды
        • Простой монтаж, стандартное подключение
        • Эргономичный, травмобезопасный дизайн
        • Полная взаимозаменяемость комплектующих между моделями