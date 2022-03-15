Смеситель Swes Rondo B1PS00 0158

Преимущества

Смеситель оснащен цельнолитой металлической рукояткой, термоизолированной от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога

Обладает простым монтажом и травмобезопасным дизайном

В смеситель встроен картридж с керамическими дисками и аэратор LIMIT, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды

Смеситель SWES RONDO изготовлен из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX.