Смеситель для кухни (мойки) Vidima Флора R1915AA/B9728AA
Арт. X169820545
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель VIDIMA ФЛОРА R1915AA/B9728AA имеет классический дизайн и лаконично впишется в любой интерьер, дополнив существующую сантехнику. Высокий излив отлично подходит для мытья крупных продуктов и посуды больших размеров.
Преимущества
- Установка: на раковину
- Система облегченного монтажа StrongFix (дополнительная монтажная накладка из специального высокопрочного материала для более прочной установки на стальной мойке)
- Материал корпуса и излива - 100% латунь
- Литой поворотный излив, поворот 360°
- Длина излива: 156 мм
- Аэратор Cascade
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
- Металлические рукоятки
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды