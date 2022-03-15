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Смеситель для кухни (мойки) Vidima Флора R1915AA/B9728AA
5.0
2
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни (мойки) Vidima Флора R1915AA/B9728AA
    Арт. X169820545
    5.0
    2
    Смеситель для кухни (мойки) Vidima Флора R1915AA/B9728AA

      Смеситель для кухни (мойки) Vidima Флора R1915AA/B9728AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169820545
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель VIDIMA ФЛОРА R1915AA/B9728AA имеет классический дизайн и лаконично впишется в любой интерьер, дополнив существующую сантехнику. Высокий излив отлично подходит для мытья крупных продуктов и посуды больших размеров.

        Преимущества

        • Установка: на раковину
        • Система облегченного монтажа StrongFix (дополнительная монтажная накладка из специального высокопрочного материала для более прочной установки на стальной мойке)
        • Материал корпуса и излива - 100% латунь
        • Литой поворотный излив, поворот 360°
        • Длина излива: 156 мм
        • Аэратор Cascade
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Металлические рукоятки
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
        • Индикатор холодной/горячей воды