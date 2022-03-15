Смеситель для кухни (мойки) Vidima Флора R1915AA/B9728AA

Преимущества

Установка: на раковину

Система облегченного монтажа StrongFix (дополнительная монтажная накладка из специального высокопрочного материала для более прочной установки на стальной мойке)

Материал корпуса и излива - 100% латунь

Литой поворотный излив, поворот 360°

Длина излива: 156 мм

Аэратор Cascade

Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°

Металлические рукоятки

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Смеситель VIDIMA ФЛОРА R1915AA/B9728AA имеет классический дизайн и лаконично впишется в любой интерьер, дополнив существующую сантехнику. Высокий излив отлично подходит для мытья крупных продуктов и посуды больших размеров.