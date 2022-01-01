Смеситель Vidima РЕТРО R1102LS/В9716LS
Арт. X169820554
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель VIDIMA РЕТРО R1102LS/В9716LS
Преимущества
- Установка: на стену
- Система облегченного монтажа SmartFix: есть
- Монтаж на стандартных эксцентриках
- Материал корпуса и излива - 100% латунь
- Трубчатый поворотный S-излив, поворот 360°
- Расстояние от стены до аэратора: 384 мм
- Аэратор Perlator: есть
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180⁰
- Металлические рукоятки
- Система защиты рукоятки
- от нагревания Comfort Touch*: да
- Индикатор холодной/горячей воды: есть
- Переключение ванна/душ: ручное