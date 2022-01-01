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Смеситель Vidima РЕТРО R1102LS/В9716LS
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель Vidima РЕТРО R1102LS/В9716LS
    Арт. X169820554
    Смеситель Vidima РЕТРО R1102LS/В9716LS

      Смеситель Vidima РЕТРО R1102LS/В9716LS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820554

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель VIDIMA РЕТРО R1102LS/В9716LS

        Преимущества

        • Установка: на стену
        • Система облегченного монтажа SmartFix: есть
        • Монтаж на стандартных эксцентриках
        • Материал корпуса и излива - 100% латунь
        • Трубчатый поворотный S-излив, поворот 360°
        • Расстояние от стены до аэратора: 384 мм
        • Аэратор Perlator: есть
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180⁰
        • Металлические рукоятки
        • Система защиты рукоятки
        • от нагревания Comfort Touch*: да
        • Индикатор холодной/горячей воды: есть
        • Переключение ванна/душ: ручное