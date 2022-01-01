Снегоуборщик бензиновый Maxpiler Снегирь 4000

Преимущества

Высокая мощность двигателя – 7 л.с.

Объём двигателя 196 см

Объем бака 3.6 литра

4 скорости вперед и 2 скорости назад для более эффективной работы

Плавная регулировка газа

Лопатка, закреплённая на ковше для очистки желоба

Хорошая проходимость благодаря глубокому протектору колеса

Яркая фара для работы в сумерках

Регулируемое направление выброса

Металлический зубчатый шнек измельчает даже плотный снег

Ширина обработки за один проход - 56 см

Быстрый ручной старт

Возможность старта от ключа с АКБ 12В

Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку

Маневренный и проходимый снегоуборщик

Регулируемые направляющие для предотвращения повреждений ковша

Вместительный ковш

Снегоуборщик MAXPILER "Снегирь 4000" – это мощный и эффективный инструмент для борьбы со снегом на даче, приусадебном участке, тротуаре или автостоянке. Благодаря мощному двигателю в 7л.с. и объему двигателя 196 см – снегоуборщик подойдет для работы на большой площади. Эффективность работы обеспечивают 4 скорости вперед и 2 скорости назад, внушительная ширина ковша – 56 см и система шнеков для измельчения плотного снега. Модель оборудована плавной регулировкой газа, изменяемым направлением выброса, большой заливной горловиной и металлическим шнеком с зубцами для комфортной и производительной работы. На верхней части ковша есть лопатка для очистки желоба.