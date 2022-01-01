Снегоуборщик бензиновый Maxpiler Снегирь 4000
Арт. О00000038016
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|7
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Габариты, мм
|640x660x780
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- Снегоуборщик MAXPILER "Снегирь 4000" – это мощный и эффективный инструмент для борьбы со снегом на даче, приусадебном участке, тротуаре или автостоянке. Благодаря мощному двигателю в 7л.с. и объему двигателя 196 см – снегоуборщик подойдет для работы на большой площади. Эффективность работы обеспечивают 4 скорости вперед и 2 скорости назад, внушительная ширина ковша – 56 см и система шнеков для измельчения плотного снега. Модель оборудована плавной регулировкой газа, изменяемым направлением выброса, большой заливной горловиной и металлическим шнеком с зубцами для комфортной и производительной работы. На верхней части ковша есть лопатка для очистки желоба.
Преимущества
- Высокая мощность двигателя – 7 л.с.
- Объём двигателя 196 см
- Объем бака 3.6 литра
- 4 скорости вперед и 2 скорости назад для более эффективной работы
- Плавная регулировка газа
- Лопатка, закреплённая на ковше для очистки желоба
- Хорошая проходимость благодаря глубокому протектору колеса
- Яркая фара для работы в сумерках
- Регулируемое направление выброса
- Металлический зубчатый шнек измельчает даже плотный снег
- Ширина обработки за один проход - 56 см
- Быстрый ручной старт
- Возможность старта от ключа с АКБ 12В
- Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку
- Маневренный и проходимый снегоуборщик
- Регулируемые направляющие для предотвращения повреждений ковша
- Вместительный ковш