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Снегоуборщик бензиновый Maxpiler Снегирь 4000
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Maxpiler Снегирь 4000
    Арт. О00000038016
    Снегоуборщик бензиновый Maxpiler Снегирь 4000

      Снегоуборщик бензиновый Maxpiler Снегирь 4000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000038016

      Характеристики

      Производитель
      		Maxpiler
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		7
      Габариты, мм
      		640x660x780
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Снегоуборщик MAXPILER "Снегирь 4000" – это мощный и эффективный инструмент для борьбы со снегом на даче, приусадебном участке, тротуаре или автостоянке. Благодаря мощному двигателю в 7л.с. и объему двигателя 196 см – снегоуборщик подойдет для работы на большой площади. Эффективность работы обеспечивают 4 скорости вперед и 2 скорости назад, внушительная ширина ковша – 56 см и система шнеков для измельчения плотного снега. Модель оборудована плавной регулировкой газа, изменяемым направлением выброса, большой заливной горловиной и металлическим шнеком с зубцами для комфортной и производительной работы. На верхней части ковша есть лопатка для очистки желоба.

        Преимущества

        • Высокая мощность двигателя – 7 л.с.
        • Объём двигателя 196 см
        • Объем бака 3.6 литра
        • 4 скорости вперед и 2 скорости назад для более эффективной работы
        • Плавная регулировка газа
        • Лопатка, закреплённая на ковше для очистки желоба
        • Хорошая проходимость благодаря глубокому протектору колеса
        • Яркая фара для работы в сумерках
        • Регулируемое направление выброса
        • Металлический зубчатый шнек измельчает даже плотный снег
        • Ширина обработки за один проход - 56 см
        • Быстрый ручной старт
        • Возможность старта от ключа с АКБ 12В
        • Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку
        • Маневренный и проходимый снегоуборщик
        • Регулируемые направляющие для предотвращения повреждений ковша
        • Вместительный ковш