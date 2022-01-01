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Снегоуборщик бензиновый Maxpiler Снегирь 4100
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Maxpiler Снегирь 4100
    Арт. О00000038017
    Снегоуборщик бензиновый Maxpiler Снегирь 4100

      Снегоуборщик бензиновый Maxpiler Снегирь 4100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000038017

      Характеристики

      Производитель
      		Maxpiler
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		7
      Вес, кг
      		71
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик MAXPILER "Снегирь 4100" – это мощный и эффективный инструмент для борьбы со снегом на даче, приусадебном участке, тротуаре или автостоянке. Благодаря мощному двигателю в 7л.с. и объему двигателя 196 см3 – снегоуборщик подойдет для работы на большой площади. Эффективность работы обеспечивают 5 скоростей вперед и 2 скорости назад, внушительные ширина и высота ковша - 56 см. и 54 см. соответственно, а также система шнеков для измельчения плотного снега. Модель оборудована плавной регулировкой газа, изменяемым направлением выброса, большой заливной горловиной и металлическим шнеком с зубцами для комфортной и производительной работы. На верхней части ковша есть лопатка для очистки желоба.

        Преимущества

        • Агрегат оснащен 4-тактным двигателем
        • С помощью специального рычага можно установить удобное направление выброса снега
        • Металлический шнек может измельчать даже слежавшийся, заледенелый, плотный или мокрый снег
        • 5 скоростей вперед и 2 скорости назад для более эффективной работы
        • Плавная регулировка газа
        • На верхней части ковша закреплена лопатка для очистки желоба
        • Хорошая проходимость благодаря глубокому протектору колеса
        • Регулируемое направление выброса
        • Металлический зубчатый шнек измельчает даже плотный снег
        • Ширина обработки за один проход - 56 см
        • Увеличенная высота ковша – 54 см
        • Быстрый ручной старт
        • Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку
        • Высокие маневренность и проходимость
        • Регулируемые направляющие для предотвращения повреждений ковша
        • Вместительный ковш