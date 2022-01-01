Снегоуборщик бензиновый Maxpiler Снегирь 4100

Преимущества

Агрегат оснащен 4-тактным двигателем

С помощью специального рычага можно установить удобное направление выброса снега

Металлический шнек может измельчать даже слежавшийся, заледенелый, плотный или мокрый снег

5 скоростей вперед и 2 скорости назад для более эффективной работы

Плавная регулировка газа

На верхней части ковша закреплена лопатка для очистки желоба

Хорошая проходимость благодаря глубокому протектору колеса

Регулируемое направление выброса

Металлический зубчатый шнек измельчает даже плотный снег

Ширина обработки за один проход - 56 см

Увеличенная высота ковша – 54 см

Быстрый ручной старт

Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку

Высокие маневренность и проходимость

Регулируемые направляющие для предотвращения повреждений ковша

Вместительный ковш

Снегоуборщик MAXPILER "Снегирь 4100" – это мощный и эффективный инструмент для борьбы со снегом на даче, приусадебном участке, тротуаре или автостоянке. Благодаря мощному двигателю в 7л.с. и объему двигателя 196 см3 – снегоуборщик подойдет для работы на большой площади. Эффективность работы обеспечивают 5 скоростей вперед и 2 скорости назад, внушительные ширина и высота ковша - 56 см. и 54 см. соответственно, а также система шнеков для измельчения плотного снега. Модель оборудована плавной регулировкой газа, изменяемым направлением выброса, большой заливной горловиной и металлическим шнеком с зубцами для комфортной и производительной работы. На верхней части ковша есть лопатка для очистки желоба.