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Стабилизатор напряжения Ударник УСН 500 НС
5.0
4
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ударник УСН 500 НС
    Арт. X183197
    5.0
    4
    Стабилизатор напряжения Ударник УСН 500 НС

      Стабилизатор напряжения Ударник УСН 500 НС

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X183197
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Ударник
      Страна производства
      		Китай
      Габариты, мм
      		196x141x128
      Защита от перегрева
      		Да
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения УСН 500 НС для настенного монтажа - фаворит по соотношению качества, функциональных возможностей и цены. Облегченная конструкция и уменьшенные габаритные размеры делают эту модель идеальными рабочими союзниками в ситуациях ограниченного свободного пространства. Микропроцессорное управление работой стабилизатора и наличие дополнительной защиты от перегрузки обеспечивают повышенную надежность и способность работать с высокими токами нагрузки. 

        Преимущества

        • широкий рабочий диапаон входного напряжения 140 В - 260 В обеспечивает стабильную работу даже при сильных просадках сети
        • высокая скорость срабтывания. Такое сверхбыстрое реагирование на происходящие изменения в сети гарантирует повышенную надежность и контроль эффективной работы
        • стабильное выходное напряжение без искажений синусоиды гарантирует защиту даже особо чувствительных электроприборов
        • цифровая индикация основных параметров создаст удобство и комфорт использования