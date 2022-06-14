Стабилизатор напряжения Ударник УСН 500 НС

Стабилизатор напряжения УСН 500 НС для настенного монтажа - фаворит по соотношению качества, функциональных возможностей и цены. Облегченная конструкция и уменьшенные габаритные размеры делают эту модель идеальными рабочими союзниками в ситуациях ограниченного свободного пространства. Микропроцессорное управление работой стабилизатора и наличие дополнительной защиты от перегрузки обеспечивают повышенную надежность и способность работать с высокими токами нагрузки.

Преимущества