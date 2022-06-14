Стабилизатор напряжения Ударник УСН 500 НС
Арт. X183197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Габариты, мм
|196x141x128
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Защита от перегрева
|Да
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Степень защиты
|IP 20
- Стабилизатор напряжения УСН 500 НС для настенного монтажа - фаворит по соотношению качества, функциональных возможностей и цены. Облегченная конструкция и уменьшенные габаритные размеры делают эту модель идеальными рабочими союзниками в ситуациях ограниченного свободного пространства. Микропроцессорное управление работой стабилизатора и наличие дополнительной защиты от перегрузки обеспечивают повышенную надежность и способность работать с высокими токами нагрузки.
Преимущества
- широкий рабочий диапаон входного напряжения 140 В - 260 В обеспечивает стабильную работу даже при сильных просадках сети
- высокая скорость срабтывания. Такое сверхбыстрое реагирование на происходящие изменения в сети гарантирует повышенную надежность и контроль эффективной работы
- стабильное выходное напряжение без искажений синусоиды гарантирует защиту даже особо чувствительных электроприборов
- цифровая индикация основных параметров создаст удобство и комфорт использования