Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стабилизатор STIHL R-400T
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор STIHL R-400T
    Арт. X183104
    Стабилизатор STIHL R-400T

      Стабилизатор STIHL R-400T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X183104

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Габариты, мм
      		205x240x72
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Защита от перегрева
      		Да
      Способ установки
      		настенный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Устройства предназначены для организации электропитания однофазным напряжением синусоидальной формы при нестабильном состоянии электросетей. Продукцию марки ШТИЛЬ рекомендуется использовать для различных видов оборудования:систем отопления;циркуляционных насосов;автоматики газовых котлов и т. д.При этом мощность устройств не должна превышать 400 ВА.Стабилизатор R400T изготавливается в виде настенного блока. Передняя панель устройства оснащается индикационным табло. Боковая панель имеет евророзетку. На нижней панели инженерами ГК «Штиль» предусмотрены автоматический предохранитель 5 А и выключатель электрической сети.