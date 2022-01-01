Стабилизатор STIHL R-400T
Арт. X183104
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|205x240x72
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Частота питающей сети, Гц
|50
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Защита от перегрева
|Да
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Способ установки
|настенный
- Устройства предназначены для организации электропитания однофазным напряжением синусоидальной формы при нестабильном состоянии электросетей. Продукцию марки ШТИЛЬ рекомендуется использовать для различных видов оборудования:систем отопления;циркуляционных насосов;автоматики газовых котлов и т. д.При этом мощность устройств не должна превышать 400 ВА.Стабилизатор R400T изготавливается в виде настенного блока. Передняя панель устройства оснащается индикационным табло. Боковая панель имеет евророзетку. На нижней панели инженерами ГК «Штиль» предусмотрены автоматический предохранитель 5 А и выключатель электрической сети.