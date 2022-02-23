Шлифовальный станок Энкор Корвет-50
Арт. Х1214865
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Потребляемая мощность, Вт
|750
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Напряжение сети, В
|220
- Дисковый шлифовальный станок Энкор Корвет-50 90500 используется для обработки кромок деревянных заготовок. Эффективное и качественное шлифование достигается за счет высокой мощности (750 Вт) станка, и большого числа оборотов (1420 оборотов в минуту). Для удобства пользования стол станка можно наклонять от 0 до 45 градусов. У данной модели есть патрубок для подключения стружкоотсоса, что позволит сохранить рабочее место в чистоте.
Преимущества
- Функциональностью За счет углового упора дискового шлифовального станка Энкор Корвет-50 90500 можно обрабатывать кромки под заданным углом
- Экономия рабочего времени. Отверстие для подключения пылесоса делает работу аккуратной и экономит время на уборку рабочей зоны
- Устойчивость. Опорные ножки делают станок устойчивым, а демпфирующие подушки снижают уровень вибрации
- Магнитный пускатель исключает незапланированный пуск станка после временного отключения электропитания
- За счет большого диаметра шлифовального круга можно обрабатывать поверхности большой площади
- Рабочий стол имеет наклон, что удобно при выполнении шлифования под углом, отличным от 90 градусов
- Малые габариты и вес