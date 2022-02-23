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Шлифовальный станок Энкор Корвет-50
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные станки
    Шлифовальный станок Энкор Корвет-50
    Арт. Х1214865
    5.0
    2
    Шлифовальный станок Энкор Корвет-50
    Шлифовальный станок Энкор Корвет-50
    Шлифовальный станок Энкор Корвет-50
    Шлифовальный станок Энкор Корвет-50
    Шлифовальный станок Энкор Корвет-50
    Шлифовальный станок Энкор Корвет-50
      Шлифовальный станок Энкор Корвет-50
      Шлифовальный станок Энкор Корвет-50
      Шлифовальный станок Энкор Корвет-50
      Шлифовальный станок Энкор Корвет-50
      Шлифовальный станок Энкор Корвет-50
      Шлифовальный станок Энкор Корвет-50

      Шлифовальный станок Энкор Корвет-50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1214865
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Потребляемая мощность, Вт
      		750
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дисковый шлифовальный станок Энкор Корвет-50 90500 используется для обработки кромок деревянных заготовок. Эффективное и качественное шлифование достигается за счет высокой мощности (750 Вт) станка, и большого числа оборотов (1420 оборотов в минуту). Для удобства пользования стол станка можно наклонять от 0 до 45 градусов. У данной модели есть патрубок для подключения стружкоотсоса, что позволит сохранить рабочее место в чистоте.

        Преимущества

        • Функциональностью За счет углового упора дискового шлифовального станка Энкор Корвет-50 90500 можно обрабатывать кромки под заданным углом
        • Экономия рабочего времени. Отверстие для подключения пылесоса делает работу аккуратной и экономит время на уборку рабочей зоны
        • Устойчивость. Опорные ножки делают станок устойчивым, а демпфирующие подушки снижают уровень вибрации
        • Магнитный пускатель исключает незапланированный пуск станка после временного отключения электропитания
        • За счет большого диаметра шлифовального круга можно обрабатывать поверхности большой площади
        • Рабочий стол имеет наклон, что удобно при выполнении шлифования под углом, отличным от 90 градусов
        • Малые габариты и вес