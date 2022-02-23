Преимущества

Функциональностью За счет углового упора дискового шлифовального станка Энкор Корвет-50 90500 можно обрабатывать кромки под заданным углом

Экономия рабочего времени. Отверстие для подключения пылесоса делает работу аккуратной и экономит время на уборку рабочей зоны

Устойчивость. Опорные ножки делают станок устойчивым, а демпфирующие подушки снижают уровень вибрации

Магнитный пускатель исключает незапланированный пуск станка после временного отключения электропитания

За счет большого диаметра шлифовального круга можно обрабатывать поверхности большой площади

Рабочий стол имеет наклон, что удобно при выполнении шлифования под углом, отличным от 90 градусов

Малые габариты и вес

Дисковый шлифовальный станок Энкор Корвет-50 90500 используется для обработки кромок деревянных заготовок. Эффективное и качественное шлифование достигается за счет высокой мощности (750 Вт) станка, и большого числа оборотов (1420 оборотов в минуту). Для удобства пользования стол станка можно наклонять от 0 до 45 градусов. У данной модели есть патрубок для подключения стружкоотсоса, что позволит сохранить рабочее место в чистоте.