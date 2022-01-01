Очки защитные Stayer 11041, Standart
Арт. X13280382
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Прозрачные защитные очки с дужками STAYER 11041 смогут уберечь ваши глаза от летящих частиц и ультрафиолетового света. Обычно используются при проведении строительных и ремонтных работ. Очки сделаны из удароустойчивого поликарбоната.
Преимущества
- Имеют широкие боковые щитки
- Из ударопрочного поликарбоната
- Долговечность
- Устойчивость к механическим повреждениям