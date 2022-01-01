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Очки защитные Stayer 11041, Standart
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Очки
    Очки защитные Stayer 11041, Standart
    Арт. X13280382
    Очки защитные Stayer 11041, Standart
    Очки защитные Stayer 11041, Standart
    Очки защитные Stayer 11041, Standart
      Очки защитные Stayer 11041, Standart
      Очки защитные Stayer 11041, Standart
      Очки защитные Stayer 11041, Standart

      Очки защитные Stayer 11041, Standart

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280382

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прозрачные защитные очки с дужками STAYER 11041 смогут уберечь ваши глаза от летящих частиц и ультрафиолетового света. Обычно используются при проведении строительных и ремонтных работ. Очки сделаны из удароустойчивого поликарбоната.

        Преимущества

        • Имеют широкие боковые щитки
        • Из ударопрочного поликарбоната
        • Долговечность
        • Устойчивость к механическим повреждениям