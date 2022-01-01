Очки защитные Stayer 11041, Standart

Преимущества

Имеют широкие боковые щитки

Из ударопрочного поликарбоната

Долговечность

Устойчивость к механическим повреждениям

Прозрачные защитные очки с дужками STAYER 11041 смогут уберечь ваши глаза от летящих частиц и ультрафиолетового света. Обычно используются при проведении строительных и ремонтных работ. Очки сделаны из удароустойчивого поликарбоната.