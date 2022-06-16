Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый снегоуборщик Stiga ST4262P 18-2841-31
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST4262P 18-2841-31
    Арт. О00000007677
    5.0
    2
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST4262P 18-2841-31
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST4262P 18-2841-31
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST4262P 18-2841-31
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST4262P 18-2841-31
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST4262P 18-2841-31
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST4262P 18-2841-31
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST4262P 18-2841-31
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST4262P 18-2841-31

      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST4262P 18-2841-31

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000007677
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		1425x1136x620
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

      С этим товаром смотрят

      Масло моторное НС Special Tec LL 8054, 1 л, вязкость 5W-30
      1 430 ₽
      2 110 ₽
      Масло моторное НС Special Tec LL 8054, 1 л, вязкость 5W-30
      • -680 ₽
      Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539
      1 896 ₽
      2 450 ₽
      4.4
      Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539
      • -554 ₽
      Бензиновая самоходная газонокосилка Al-Ko Comfort 46.0 SP-B 119937
      52 990 ₽
      4.0
      Бензиновая самоходная газонокосилка Al-Ko Comfort 46.0 SP-B 119937
      Смазка редуктора Stihl 07811201118 225г
      1 690 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201118 225г
      Масло для 4-такт. двигателей зимнее Briggs&Stratton 5W30 SL/CF 100007W, 1 л
      725 ₽
      Масло для 4-такт. двигателей зимнее Briggs&Stratton 5W30 SL/CF 100007W, 1 л
      Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)
      150 ₽
      5.0
      Изолента AVIORA Профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)
      Свеча зажигания DDE LR7YC
      220 ₽
      Свеча зажигания DDE LR7YC
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      649 ₽
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      Моторное масло HC-синт. д/зимней сад. техники Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN 39018, 1 л
      1 390 ₽
      1 770 ₽
      Моторное масло HC-синт. д/зимней сад. техники Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN 39018, 1 л
      • -380 ₽
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Нет в наличии
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • STIGA ST 4262 P является надежной двухступенчатой снегоуборочной машиной. Она рассчитана на уборку снега глубиной до 50 см на средних и больших площадях, включая дорожки, тротуары и автостоянки. Двигатель STIGA объемом 212 куб. см и 62-сантиметровый шнек позволяют справиться даже с утрамбованным снегом. Снег выбрасывается через специальный желоб, поворачиваемый непосредственно ручкой. Все рычаги (для управления желобом, дефлектором и для регулировки скорости) удобно расположены на панели управления. 14-дюймовые шины Snow Hog обеспечивают надежное сцепление с поверхностью, а две двусторонние скользящие опоры из металла и ПЭВП позволяют работать на любых поверхностях, не повреждая их. Модель ST 4262 P позволяет изменять скорость движения благодаря 6 передним и 2 задним передачам.

        Преимущества

        • Легкий запуск благодаря электрическому стартеру
        • Управление одной рукояткой
        • Эргономичные органы управления
        • Металлический желоб, управляемый с помощью рукоятки
        • Шесть передних передач и две задних передачи
        • Размер шин: 14х5.00-6