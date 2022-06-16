Бензиновый снегоуборщик Stiga ST4262P 18-2841-31
Арт. О00000007677
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Дальность выброса, м
|10
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Габариты, мм
|1425x1136x620
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- STIGA ST 4262 P является надежной двухступенчатой снегоуборочной машиной. Она рассчитана на уборку снега глубиной до 50 см на средних и больших площадях, включая дорожки, тротуары и автостоянки. Двигатель STIGA объемом 212 куб. см и 62-сантиметровый шнек позволяют справиться даже с утрамбованным снегом. Снег выбрасывается через специальный желоб, поворачиваемый непосредственно ручкой. Все рычаги (для управления желобом, дефлектором и для регулировки скорости) удобно расположены на панели управления. 14-дюймовые шины Snow Hog обеспечивают надежное сцепление с поверхностью, а две двусторонние скользящие опоры из металла и ПЭВП позволяют работать на любых поверхностях, не повреждая их. Модель ST 4262 P позволяет изменять скорость движения благодаря 6 передним и 2 задним передачам.
Преимущества
- Легкий запуск благодаря электрическому стартеру
- Управление одной рукояткой
- Эргономичные органы управления
- Металлический желоб, управляемый с помощью рукоятки
- Шесть передних передач и две задних передачи
- Размер шин: 14х5.00-6