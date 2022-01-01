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Леска для триммеров Stihl 00009303340-48
790 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммеров Stihl 00009303340-48
    Арт. О00000029850
    Леска для триммеров Stihl 00009303340-48

      Леска для триммеров Stihl 00009303340-48

      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000029850

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Струна триммерная пятиугольного сечения 2,4 мм х 48 м - корд триммерный пятиугольного сечения. Острые кромки ровнее срезают траву. Универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью. Имеет пятиугольное сечение с шириной 2,4 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.

        Преимущества

        • Универсальность
        • Универсальная прочная леска
        • Износоустойкость