Леска для триммеров Stihl 00009303340-48

Преимущества

Универсальность

Универсальная прочная леска

Износоустойкость

Струна триммерная пятиугольного сечения 2,4 мм х 48 м - корд триммерный пятиугольного сечения. Острые кромки ровнее срезают траву. Универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью. Имеет пятиугольное сечение с шириной 2,4 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.