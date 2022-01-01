Сварочная проволока СВ08Г2С 1,2мм ЧЗСМ ом. D200/5 PH ГОСТ 2246-70: ТУ14-178-220-99
Арт. X132646131
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в кассетах
- Проволока омедненная Св-08Г2С-О ЧЗСМ РН Ц0024001 предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG. Применяется для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах. Преимуществом данной проволоки является стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. Тип упаковки — пластиковая кассета.
Преимущества
- Устойчивая дуга
- Качественный шов