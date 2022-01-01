Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочная проволока СВ08Г2С 1,2мм ЧЗСМ ом. D200/5 PH ГОСТ 2246-70: ТУ14-178-220-99
Найти аналог
Сварочная проволока
    Сварочная проволока СВ08Г2С 1,2мм ЧЗСМ ом. D200/5 PH ГОСТ 2246-70: ТУ14-178-220-99
    Арт. X132646131
    Сварочная проволока СВ08Г2С 1,2мм ЧЗСМ ом. D200/5 PH ГОСТ 2246-70: ТУ14-178-220-99

      Сварочная проволока СВ08Г2С 1,2мм ЧЗСМ ом. D200/5 PH ГОСТ 2246-70: ТУ14-178-220-99

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132646131

      Характеристики

      Производитель
      		ЧЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Проволока омедненная Св-08Г2С-О ЧЗСМ РН Ц0024001 предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG. Применяется для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах. Преимуществом данной проволоки является стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. Тип упаковки — пластиковая кассета.

        Преимущества

        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов