Преимущества

Комфортно работать благодаря низкому уровню шума

Ручка и подвесной ремень в комплекте помогают легко транспортировать аппарат и комфортно работать

Подключать можно как к бытовой сети, так и к генератору

Комфортно работать при помощи плавной и точной регулировки сварочного тока

Изменение сварочного тока варьируется в пределах 20-180 А

Легко контролировать работу - аппарат оснащён дисплеем с показателем силы тока

Пластиковая панель защищает дисплей и регулятор тока от внешних воздействий

Сварочный щиток и щётка-молоток, провода заземления, держатель электрода по 2 м каждый идут в комплекте

Встроенная защита от перегрева обеспечивает надёжность и долговечность инвертора

Корпус защищён от прямого попадания капель воды - степень защиты IP21

Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346 универсальный инструмент бытового использования для ручной дуговой сварки низкоуглеродистой стали до 8 мм толщиной. Подходит для дачи, мастерской и гаража. Может работать при высоких нагрузках благодаря увеличенным радиаторам охлаждения силовых компонентов. Хороший шов получается благодаря опции Hot Start, которая позволяет легко поджигать дугу. Процесс работы проходит быстрее и эффективнее благодаря высоким показателям продолжительности включения 60%. Стабильная работа даже при просадках в сети в диапазоне напряжения 150-250 В. Способен варить электродами диаметром 1,6-4 мм.