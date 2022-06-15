Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
Арт. О00000005758
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|6.4
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Макс. сварочный ток MMA, А
|180
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346 универсальный инструмент бытового использования для ручной дуговой сварки низкоуглеродистой стали до 8 мм толщиной. Подходит для дачи, мастерской и гаража. Может работать при высоких нагрузках благодаря увеличенным радиаторам охлаждения силовых компонентов. Хороший шов получается благодаря опции Hot Start, которая позволяет легко поджигать дугу. Процесс работы проходит быстрее и эффективнее благодаря высоким показателям продолжительности включения 60%. Стабильная работа даже при просадках в сети в диапазоне напряжения 150-250 В. Способен варить электродами диаметром 1,6-4 мм.
Преимущества
- Комфортно работать благодаря низкому уровню шума
- Ручка и подвесной ремень в комплекте помогают легко транспортировать аппарат и комфортно работать
- Подключать можно как к бытовой сети, так и к генератору
- Комфортно работать при помощи плавной и точной регулировки сварочного тока
- Изменение сварочного тока варьируется в пределах 20-180 А
- Легко контролировать работу - аппарат оснащён дисплеем с показателем силы тока
- Пластиковая панель защищает дисплей и регулятор тока от внешних воздействий
- Сварочный щиток и щётка-молоток, провода заземления, держатель электрода по 2 м каждый идут в комплекте
- Встроенная защита от перегрева обеспечивает надёжность и долговечность инвертора
- Корпус защищён от прямого попадания капель воды - степень защиты IP21