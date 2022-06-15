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Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
4.5
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
    Арт. О00000005758
    4.5
    2
    Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
    Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
    Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
    Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
    Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
    Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
    Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
      Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
      Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
      Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
      Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
      Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
      Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346
      Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346

      Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000005758
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		6.4
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		180
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Denzel ММА-180ID 94346 универсальный инструмент бытового использования для ручной дуговой сварки низкоуглеродистой стали до 8 мм толщиной. Подходит для дачи, мастерской и гаража. Может работать при высоких нагрузках благодаря увеличенным радиаторам охлаждения силовых компонентов. Хороший шов получается благодаря опции Hot Start, которая позволяет легко поджигать дугу. Процесс работы проходит быстрее и эффективнее благодаря высоким показателям продолжительности включения 60%. Стабильная работа даже при просадках в сети в диапазоне напряжения 150-250 В. Способен варить электродами диаметром 1,6-4 мм.

        Преимущества

        • Комфортно работать благодаря низкому уровню шума
        • Ручка и подвесной ремень в комплекте помогают легко транспортировать аппарат и комфортно работать
        • Подключать можно как к бытовой сети, так и к генератору
        • Комфортно работать при помощи плавной и точной регулировки сварочного тока
        • Изменение сварочного тока варьируется в пределах 20-180 А
        • Легко контролировать работу - аппарат оснащён дисплеем с показателем силы тока
        • Пластиковая панель защищает дисплей и регулятор тока от внешних воздействий
        • Сварочный щиток и щётка-молоток, провода заземления, держатель электрода по 2 м каждый идут в комплекте
        • Встроенная защита от перегрева обеспечивает надёжность и долговечность инвертора
        • Корпус защищён от прямого попадания капель воды - степень защиты IP21